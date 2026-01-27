Чтобы выбрать качественный кусок сала, вам не нужно его разрезать – можно обойтись даже без дегустации! О каком способе не спешат рассказывать продавцы – рассказывает портал Pysznosci.

Будет интересно Не жарьте яйца как в прошлом веке: как это делают сейчас

Как проверить сало на ощупь?

Легонько прикоснитесь к салу на несколько секунд. Хорошее сало при этом ощущается как упругое, не холодное, без слизи и влажное.

Прикосновение – отличный способ проверить сало / Фото Freepik

Если качество продукта сомнительное, то он или не продавливается, или наоборот – слишком мягкий и плывет.

Какое сало нельзя покупать?

Один из главных показателей свежести сала – цвет. Он должен быть белым, возможен розовый оттенок, рассказывает Haps.

Если у сала желтоватый или серый цвет – не покупайте его ни в коем случае. Это явный признак того, что оно начало окисляться.

Что вкусного приготовить?