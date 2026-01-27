Чтобы выбрать качественный кусок сала, вам не нужно его разрезать – можно обойтись даже без дегустации! О каком способе не спешат рассказывать продавцы – рассказывает портал Pysznosci.
Как проверить сало на ощупь?
Легонько прикоснитесь к салу на несколько секунд. Хорошее сало при этом ощущается как упругое, не холодное, без слизи и влажное.
Прикосновение – отличный способ проверить сало / Фото Freepik
Если качество продукта сомнительное, то он или не продавливается, или наоборот – слишком мягкий и плывет.
Какое сало нельзя покупать?
Один из главных показателей свежести сала – цвет. Он должен быть белым, возможен розовый оттенок, рассказывает Haps.
Если у сала желтоватый или серый цвет – не покупайте его ни в коем случае. Это явный признак того, что оно начало окисляться.
