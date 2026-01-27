Щоб вибрати якісний шматок сала, вам не потрібно його розрізати – можна обійтися навіть без дегустації! Про який спосіб не поспішають розповідати продавці – розповідає портал Pysznosci.
Як перевірити сало на дотик?
Легенько доторкніться до сала на кілька секунд. Хороше сало при цьому відчувається як пружне, не холодне, без слизу і вологе.
Дотик – чудовий спосіб перевірити сало / Фото Freepik
Якщо якість продукту сумнівна, то він або не продавлюється, або навпаки – надто мʼякий та пливе.
Яке сало не можна купувати?
Один з головних показників свіжості сала – колір. Він повинен бути білим, можливий рожевий відтінок, розповідає Haps.
Якщо в сала жовтуватий або сірий колір – не купуйте його у жодному випадку. Це явна ознака того, що воно почало окислюватися.
