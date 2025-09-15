Фанатам восточных сладостей посвящается: готовим домашнюю халву, которая рассыпается во рту
- Приготовить халву своими руками не так уж и сложно. И для нее нужны самые простые ингредиенты.
- Потратить на приготовление халвы нужно около пол часа, а в результате – замечательное лакомство, от которого будут в восторге не только дети.
Халва – традиционное восточное кондитерское изделие, которое изготавливается преимущественно из семян подсолнечника, кунжута или различных орехов. Это рассыпчатое лакомство известно своей насыщенной сладостью, часто с оттенками карамели.
Приготовить ее дома можно приготовить из простых ингредиентов, а результат получится не хуже, чем из магазина. 24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает базовый рецепт халвы, который можно адаптировать к любому вкусу.
Как приготовить халву дома?
- Время: 1 час
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов семян подсолнечника;
– 70 миллилитров воды;
– 250 граммов сахара;
– 1 яичный белок;
– 10 граммов сахара ванильного.
Приготовление:
- Почищенные семечки насыпьте в чугунную сковороду, поставьте ее на средний огонь и жарьте, все время помешивая, минут 7 – 10. Следите, чтобы семечки не пережарились, ибо халва будет иметь пригоревший привкус. Оставьте семечки остыть.
- Жареные семечки тщательно перемелите в блендере, чтобы масса получилась однородной, без долек. Сначала будет образовываться мелкая крошка из семечек, а потом начнет выделяться подсолнечное масло, масса будет взбиваться в комочки. Соберите смесь в миску, снимая лопаткой со дна и стенок блендера.
- Теперь приготовьте сахарный сироп. Для этого в сотейник насыпьте сахар, влейте воду и поставьте на маленький огонь. Варите, пока не образуется тягучий сироп.
- Взбейте белок блендером в легкую пену, постепенно добавляйте сироп и взбивайте дальше 2 минуты. Смесь должна стать густой и пышной.
- В миску с пастообразной массой из семян добавьте ванильный сахар и взбитый с белком сироп, перемешайте до однородности. Мешайте, будто вытягивая массу, но недолго, потому что халва будет хрупкой.
- Халву переложите в соответствующую посуду, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов. Перед подачей достаньте халву из холодильника и нарежьте на кусочки.
Приятного аппетита!
Чем полезна халва?
Халва имеет целый ряд преимуществ для здоровья благодаря богатому составу полиненасыщенных жирных кислот, в частности линолевой, линоленовой и олеиновой кислот, пишет Эко-жизнь. Это лакомство отличается высоким содержанием необходимых витаминов и минералов, в частности витамина Е, который известен своей ролью в предотвращении сердечных заболеваний и смягчении последствий старения.
Кроме того, халва является хорошим источником белка – обеспечивает организм ценными аминокислотами, необходимыми для общего состояния здоровья. А наличие клетчатки в халве дополнительно поддерживает здоровье пищеварения, улучшая работу желудочно-кишечного тракта.
