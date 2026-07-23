Вкусная домашняя пицца из дрожжевого теста: как быстро приготовить на обед

Этот вариант домашней пиццы – настоящее спасение, когда хочется быстро приготовить обед без лишних хлопот из тех продуктов, которые уже есть под рукой.

Домашняя пицца – это простые решения: мягкое тесто, любимая начинка и духовка, которая делает свое дело почти без лишних усилий.

Как приготовить дрожжевое тесто для пиццы?

Сначала дрожжи нужно смешать с теплой водой и дать им несколько минут, чтобы они начали работать. После этого в смесь добавляют соль, сахар и масло.

Далее постепенно всыпают просеянную муку и замешивают тесто. Оно должно оставаться немного липким – именно так после выпечки основа получается мягкой.

Миску с тестом накрывают полотенцем и оставляют в теплом месте примерно на 1–1,5 часа. За это время оно увеличится в объеме и станет воздушным.

Ее обожают все / Фото Pixabay

Что делать с основой дальше?

Готовое тесто перекладывают на противень, смазанный маслом, и руками равномерно растягивают по всей поверхности. Затем основу смазывают томатным соусом и выкладывают начинку по своему вкусу.

Сверху пиццу щедро посыпают тертым сыром. Для классического варианта можно взять ветчину, грибы и помидоры, а для более сытной версии – куриное филе и бекон.

После этого пиццу выпекают в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20–25 минут. Она должна стать золотистой, а сыр – полностью расплавиться.

Ингредиенты:

– 20 граммов свежих дрожжей или 2 чайные ложки сухих;

– 220 миллилитров теплой воды;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 30 миллилитров растительного масла;

– 400 граммов пшеничной муки;

– томатный соус по вкусу;

– 150–200 граммов твердого сыра;

– колбаса, ветчина, куриное филе, грибы, овощи – по желанию.

Приготовление: