Вкусная домашняя пицца из дрожжевого теста: как быстро приготовить на обед
Этот вариант домашней пиццы – настоящее спасение, когда хочется быстро приготовить обед без лишних хлопот из тех продуктов, которые уже есть под рукой.
Домашняя пицца – это простые решения: мягкое тесто, любимая начинка и духовка, которая делает свое дело почти без лишних усилий.
Как приготовить дрожжевое тесто для пиццы?
Сначала дрожжи нужно смешать с теплой водой и дать им несколько минут, чтобы они начали работать. После этого в смесь добавляют соль, сахар и масло.
Далее постепенно всыпают просеянную муку и замешивают тесто. Оно должно оставаться немного липким – именно так после выпечки основа получается мягкой.
Миску с тестом накрывают полотенцем и оставляют в теплом месте примерно на 1–1,5 часа. За это время оно увеличится в объеме и станет воздушным.
Ее обожают все / Фото Pixabay
Что делать с основой дальше?
Готовое тесто перекладывают на противень, смазанный маслом, и руками равномерно растягивают по всей поверхности. Затем основу смазывают томатным соусом и выкладывают начинку по своему вкусу.
Сверху пиццу щедро посыпают тертым сыром. Для классического варианта можно взять ветчину, грибы и помидоры, а для более сытной версии – куриное филе и бекон.
После этого пиццу выпекают в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20–25 минут. Она должна стать золотистой, а сыр – полностью расплавиться.
Ингредиенты:
– 20 граммов свежих дрожжей или 2 чайные ложки сухих;
– 220 миллилитров теплой воды;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 30 миллилитров растительного масла;
– 400 граммов пшеничной муки;
– томатный соус по вкусу;
– 150–200 граммов твердого сыра;
– колбаса, ветчина, куриное филе, грибы, овощи – по желанию.
Приготовление:
- Смешайте дрожжи с теплой водой и оставьте на несколько минут, чтобы они активировались.
- Добавьте соль, сахар и масло, затем постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно перемешивая.
- Замесите тесто. Оно должно быть немного липким.
- Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте примерно на 1 – 1,5 часа.
- Переложите готовое тесто на смазанный маслом противень и растяните руками по всей поверхности.
- Смажьте основу томатным соусом, выложите начинку и посыпьте тертым сыром.
- Выпекайте пиццу в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 20 – 25 минут.