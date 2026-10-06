Нутелла больше не нужна: суперрецепт шоколадной пасты без орехов за 5 минут
Шоколадную пасту можно приготовить дома всего за несколько минут. Вам даже не понадобятся орехи – только простые продукты с нежной текстурой.
Домашняя шоколадная паста получается нежной, густой и готовится за несколько минут. В ней нет орехов, зато есть простые продукты, которые почти всегда есть на кухне.
В основу здесь берут какао, молоко, сухое молоко, сахар и подсолнечное масло. Именно эта комбинация придает пасте мягкую текстуру без длительного взбивания или варки.
Как приготовить шоколадную пасту дома?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 30 граммов какао-порошка;
– 150 миллилитров молока;
– 30 граммов сухого молока;
– 200 миллилитров подсолнечного масла;
– 40 граммов сахара;
– 15 граммов ванильного сахара.
Приготовление:
- Слегка подогрейте молоко, чтобы оно стало комнатной температуры.
- Добавьте сахар, ванильный сахар, сухое молоко, какао и масло.
- Взбейте все погружным блендером до однородной густой массы.
- Если паста кажется слишком жидкой, поставьте ее ненадолго в холодильник.
- Переложите готовую пасту в чистую банку с крышкой и храните в холодильнике.
Что стоит учесть?
Если хотите более насыщенный шоколадный вкус, добавьте чуть больше какао. Именно оно придает пасте основной характер.
Готовая шоколадная паста хорошо сочетается с тостами, блинами и печеньем. Это простой вариант и для завтрака, и для быстрого десерта.