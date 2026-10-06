Нутелла больше не нужна: суперрецепт шоколадной пасты без орехов за 5 минут

Шоколадную пасту можно приготовить дома всего за несколько минут. Вам даже не понадобятся орехи – только простые продукты с нежной текстурой.

Домашняя шоколадная паста получается нежной, густой и готовится за несколько минут. В ней нет орехов, зато есть простые продукты, которые почти всегда есть на кухне.

В основу здесь берут какао, молоко, сухое молоко, сахар и подсолнечное масло. Именно эта комбинация придает пасте мягкую текстуру без длительного взбивания или варки.

Как приготовить шоколадную пасту дома?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 30 граммов какао-порошка;

– 150 миллилитров молока;

– 30 граммов сухого молока;

– 200 миллилитров подсолнечного масла;

– 40 граммов сахара;

– 15 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

Слегка подогрейте молоко, чтобы оно стало комнатной температуры. Добавьте сахар, ванильный сахар, сухое молоко, какао и масло. Взбейте все погружным блендером до однородной густой массы. Если паста кажется слишком жидкой, поставьте ее ненадолго в холодильник. Переложите готовую пасту в чистую банку с крышкой и храните в холодильнике.

Что стоит учесть?

Если хотите более насыщенный шоколадный вкус, добавьте чуть больше какао. Именно оно придает пасте основной характер.

Готовая шоколадная паста хорошо сочетается с тостами, блинами и печеньем. Это простой вариант и для завтрака, и для быстрого десерта.