И не надо беспокоиться о масле: готовим любимые драники в духовке

Деруны заслуженно считают одним из самых любимых блюд украинцев. Иногда не хочется долго их жарить, но выход есть – приготовить деруны в духовке.

Запекание драников – это настоящая находка для хозяек. Не нужно долго стоять у плиты – пусть все сделает духовка, информирует 24 Канал со ссылкой на "Обоз".

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Рецепт дерунов в духовке

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 2 луковицы;

– 3 столовые ложки муки;

– 10 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Натрите очищенный картофель и лук на терке. Через 5 минут слейте картофельный сок, образовавшийся на дне миски, в другую емкость. Отожмите остатки сока из картофеля. Добавьте соль, перец и муку к картофельной массе, тщательно перемешайте. Сформируйте шарики из теста, выложите их на противень на расстоянии 5 – 7 сантиметров друг от друга, прижмите ладонью, придавая плоскую форму. Выпекайте в духовке при 200 градусах 20 минут. Готовые драники смажьте сливочным маслом. Подавайте горячими со сметаной или любимыми соусами.

Приятного аппетита!

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