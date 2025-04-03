3 апреля, 00:37
И не надо беспокоиться о масле: готовим любимые драники в духовке
Деруны заслуженно считают одним из самых любимых блюд украинцев. Иногда не хочется долго их жарить, но выход есть – приготовить деруны в духовке.
Запекание драников – это настоящая находка для хозяек. Не нужно долго стоять у плиты – пусть все сделает духовка, информирует 24 Канал со ссылкой на "Обоз".
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Рецепт дерунов в духовке
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 2 луковицы;
– 3 столовые ложки муки;
– 10 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Натрите очищенный картофель и лук на терке.
- Через 5 минут слейте картофельный сок, образовавшийся на дне миски, в другую емкость. Отожмите остатки сока из картофеля.
- Добавьте соль, перец и муку к картофельной массе, тщательно перемешайте.
- Сформируйте шарики из теста, выложите их на противень на расстоянии 5 – 7 сантиметров друг от друга, прижмите ладонью, придавая плоскую форму.
- Выпекайте в духовке при 200 градусах 20 минут.
- Готовые драники смажьте сливочным маслом. Подавайте горячими со сметаной или любимыми соусами.
Приятного аппетита!
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