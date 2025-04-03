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3 апреля, 00:37
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И не надо беспокоиться о масле: готовим любимые драники в духовке

Лилия Имбировская-Сиваковская

Деруны заслуженно считают одним из самых любимых блюд украинцев. Иногда не хочется долго их жарить, но выход есть – приготовить деруны в духовке.

Запекание драников – это настоящая находка для хозяек. Не нужно долго стоять у плиты – пусть все сделает духовка, информирует 24 Канал со ссылкой на "Обоз".

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Рецепт дерунов в духовке

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 2 луковицы;
– 3 столовые ложки муки;
– 10 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Натрите очищенный картофель и лук на терке.
  2. Через 5 минут слейте картофельный сок, образовавшийся на дне миски, в другую емкость. Отожмите остатки сока из картофеля.
  3. Добавьте соль, перец и муку к картофельной массе, тщательно перемешайте.
  4. Сформируйте шарики из теста, выложите их на противень на расстоянии 5 – 7 сантиметров друг от друга, прижмите ладонью, придавая плоскую форму.
  5. Выпекайте в духовке при 200 градусах 20 минут.
  6. Готовые драники смажьте сливочным маслом. Подавайте горячими со сметаной или любимыми соусами.

Приятного аппетита!

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