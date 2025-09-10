Киви – фрукт, который не выращивается в Украине, но имеет популярность среди украинцев. Его часто добавляют в салаты, десерты, смузи и соки, а также едят свежими кусочками.

Впрочем, большинство людей потребляют этот экзотический фрукт неправильно. Как надо есть киви, рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.

Читайте также Проверьте прямо в магазине: 5 признаков, которые указывают на свежесть рыбы

Как правильно есть киви?

Киви – это фрукт, который известен своим ярким зеленым цветом и неповторимым вкусом. И именно его надо есть с кожурой. Поскольку в ее составе 30% клетчатки, которая положительно влияет на пищеварение организма.

Несмотря на то, что некоторых потребителей отпугивает текстура кожуры киви, эксперты указывают на то, что подобный пух можно найти и на любимых персиках.



Киви надо есть с кожурой / Фото Unsplash

Кроме того, кожура киви содержит водорастворимые и жирорастворимые антиоксиданты, которые обеспечивают надежную защиту организма от окислительного стресса.

Чтобы максимизировать эти преимущества для здоровья, рекомендуется тщательно мыть экзотические фрукты, такие как киви, поскольку обработка и транспортировка могут уменьшить их питательную ценность.

Какие кулинарные лайфхаки должен знать каждый?