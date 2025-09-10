Як їсти ківі: майже кожен робить помилку – перевірте себе
- Ківі слід їсти зі шкіркою, оскільки вона містить 30% клітковини та антиоксиданти, що позитивно впливають на здоров'я.
- Шкірку ківі слід ретельно мити перед вживанням, щоб максимізувати її поживну цінність.
Ківі – фрукт, який не вирощується в Україні, але має популярність серед українців. Його часто додають до салатів, десертів, смузі та соків, а також їдять свіжими шматочками.
Втім, більшість людей споживають цей екзотичний фрукт неправильно. Як треба їсти ківі, розповідає 24 Канал з посиланням на News24.
Читайте також Перевірте просто в магазині: 5 ознак, які вказують на свіжість риби
Як правильно їсти ківі?
Ківі – це фрукт, який відомий своїм яскравим зеленим кольором і неповторним смаком. І саме його треба їсти зі шкіркою. Оскільки в її складі 30% клітковини, яка позитивно впливає на травлення організму.
Попри те, що деяких споживачів відлякує текстура шкірки ківі, експерти вказують на те, що подібний пух можна знайти й на улюблених персиках.
Ківі треба їсти зі шкіркою / Фото Unsplash
Крім того, шкірка ківі містить водорозчинні та жиророзчинні антиоксиданти, які забезпечують надійний захист організму від окислювального стресу.
Щоб максимізувати ці переваги для здоров'я, рекомендується ретельно мити екзотичні фрукти, такі як ківі, оскільки обробка та транспортування можуть зменшити їхню поживну цінність.
Які кулінарні лайфхаки має знати кожен?
- Нерідко помідори на городі залишаються зеленими, тому їх збирають і поміщають на підвіконнях для дозрівання. Однак, є один хитрий лайфхак, який допоможе помідорам миттєво почервоніти.
- Секрет досягнення ідеально гладкого яйця криється не в кулінарних хитрощах, а у звичайних принципах фізики. І мовиться не про сіль або харчову соду, знадобиться лише знання про температуру та час.
- Хліб має схильність до швидкого псування, зокрема, через появу плісняви. Ця проблема найчастіше пов'язана з неправильним зберіганням. Є кілька важливих правил, які забезпечать свіжість та якість хлібобулочних виробів.