Ківі – фрукт, який не вирощується в Україні, але має популярність серед українців. Його часто додають до салатів, десертів, смузі та соків, а також їдять свіжими шматочками.

Втім, більшість людей споживають цей екзотичний фрукт неправильно. Як треба їсти ківі, розповідає 24 Канал з посиланням на News24.

Читайте також Перевірте просто в магазині: 5 ознак, які вказують на свіжість риби

Як правильно їсти ківі?

Ківі – це фрукт, який відомий своїм яскравим зеленим кольором і неповторним смаком. І саме його треба їсти зі шкіркою. Оскільки в її складі 30% клітковини, яка позитивно впливає на травлення організму.

Попри те, що деяких споживачів відлякує текстура шкірки ківі, експерти вказують на те, що подібний пух можна знайти й на улюблених персиках.



Ківі треба їсти зі шкіркою / Фото Unsplash

Крім того, шкірка ківі містить водорозчинні та жиророзчинні антиоксиданти, які забезпечують надійний захист організму від окислювального стресу.

Щоб максимізувати ці переваги для здоров'я, рекомендується ретельно мити екзотичні фрукти, такі як ківі, оскільки обробка та транспортування можуть зменшити їхню поживну цінність.

Які кулінарні лайфхаки має знати кожен?