Фаршированные кабачки по-турецки: сочный ужин для всей семьи
Фаршированные кабачки могут удивить даже тех, кто давно считает эту летнюю овощную классику предсказуемой.
Фаршированные кабачки в этом рецепте легко превращаются в полноценный ужин: часть "лодочек" с мясной начинкой, часть – с грибной.
Почему кабачки так хорошо подходят для этого блюда?
Как сообщает PMC, современный кабачок – одна из относительно поздних культурных форм в рамках этого вида. Именно поэтому он обладает таким мягким вкусом и нежной структурой.
Именно эта универсальность делает его удобным для запекания с различными начинками. В рецепте он одинаково хорошо сочетается как с фаршем, так и с грибами, а предварительное короткое запекание помогает сохранить форму "лодочек".
Как приготовить лодочки из кабачков?
- Время: 30 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 5 кабачков среднего размера;
– 700 граммов фарша;
– 400 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 3 помидора;
– 250 граммов твердого сыра или моцареллы;
– 4 столовые ложки сметаны;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 20 граммов сливочного масла;
– соль, перец, паприка и специи по вкусу.
Приготовление:
- Разрежьте кабачки пополам и удалите мякоть, оставив стенки толщиной примерно 1 сантиметр.
- Смажьте кабачки растительным маслом, приправьте и запекайте 15 – 20 минут при 180 градусах.
- Для грибной начинки отдельно обжарьте грибы с луком и мякотью кабачков, добавьте сметану и специи.
- На другой сковороде приготовьте фарш с луком, мякотью кабачков, сметаной и паприкой.
- Наполните половину кабачков грибной начинкой, а остальные – мясной.
- Сверху выложите кружочки помидоров и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте еще 7 – 10 минут, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится.
- Подавайте блюдо горячим.
Что делает это блюдо удачным?
Две начинки в одном рецепте – это простой способ сделать ужин интереснее без сложных ингредиентов. Грибная начинка придает аромат, мясная – сытность, а помидоры и сыр дополняют блюдо нежностью и аппетитной корочкой.
Если хочется приготовить что-то домашнее, теплое и эффектное без лишних хлопот, эти кабачковые лодочки – удачный вариант.