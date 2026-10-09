Опавшие листья подскажут главное место: где в октябре искать белые грибы

В октябре белый гриб не спешит показываться на глаза: он любит прятаться под листьями, в траве и мхе, а иногда выходит и на открытые поляны. Именно поэтому найти белый гриб осенью можно не там, где его видно издалека, а там, где лес подсказывает внимательному грибнику.

Осенний боровик легко упустить из виду, если смотреть только на поверхность почвы: он часто прячется под листьями, в траве и мхе. Именно поэтому грибнику осенью приходится не просто идти в лес, а буквально "читать" его.

Когда начинается последняя волна белых грибов?

Белый гриб может плодоносить несколькими волнами: летней, позднелетней и осенней, которую еще называют "листопадовой". Именно третья волна приходится на конец сентября и начало октября.

В теплую погоду, когда наступает период "бабьего лета", в лесах появляются боровики-ноябрьники. В Карпатах сезон белых грибов тоже может тянуться до середины октября, а в теплые годы – даже до ноября.

Белые грибы часто прячутся под листьями / Фото Pixabay

Где искать белые грибы осенью?

Чаще всего белые грибы встречаются там, где растут сосны, ели, березы, дубы, буки и грабы. Особенно много их бывает в сосновых борах – среди брусничника и вереска. Хорошие шансы есть также в дубовых лесах с соснами, березовых рощах, молодых березовых зарослях, кустах ивы и на бывших вырубках.

Как не пропустить боровик?

Боровик любит тепло и достаточную влажность. Оптимальной для него считается температура почвы примерно 15,3 – 16,3 градуса и влажность более 40 – 58 процентов.

В октябре главная подсказка для грибника – опавшая листва. Белый гриб может почти полностью спрятаться под ним, в траве, мхе или среди лесного мусора. Если уже нашли один боровик, стоит внимательно осмотреть территорию вокруг: эти грибы нередко растут группами, так как их объединяет одна грибница.