Осінній боровик легко загубити, якщо дивитися лише поверх ґрунту: він часто ховається під листям, у траві та моху. Саме тому грибникові восени доводиться не просто йти до лісу, а буквально "читати" його.

Коли починається остання хвиля білих грибів?

Білий гриб може плодоносити кількома хвилями: літньою, пізньолітньою та осінньою, яку ще називають "листопадовою". Саме третя хвиля припадає на кінець вересня та початок жовтня.

За теплої погоди, коли настає період "бабиного літа", у лісах з'являються боровики-листопадовики. У Карпатах сезон білих грибів теж може тягнутися до середини жовтня, а в теплі роки – навіть до листопада.

Білі гриби часто ховаються під листям / Фото Pixabay

Де шукати білі гриби восени?

Найчастіше боровики трапляються там, де ростуть сосни, ялини, берези, дуби, буки та граби. Особливо багато їх буває у соснових борах – поміж брусничника та вересу. Добрі шанси є також у дубових лісах із соснами, березових гаях, молодих березових заростях, кущах верболозу та на колишніх вирубках.

Як не пропустити боровик?

Боровик любить тепло й достатню вологу. Найкращою для нього вважають температуру ґрунту приблизно 15,3 – 16,3 градуса та вологість понад 40 – 58 відсотків.

У жовтні головна підказка для грибника – опале листя. Білий гриб може майже повністю сховатися під ним, у траві, моху чи серед лісового сміття. Якщо вже знайшли один боровик, варто уважно оглянути територію навколо: ці гриби нерідко ростуть групами, бо їх об'єднує одна грибниця.