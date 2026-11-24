Классические голубцы любят почти в каждой семье, однако необходимость долго разбирать кочан и ошпаривать жесткие капустные листья часто заставляет откладывать приготовление этого блюда на праздники.

Этот нестандартный вариант голубцов "наизнанку" полностью меняет правила игры: сочная тушеная капуста с морковью и луком скрывается внутри, а нежная оболочка из мясного фарша и риса формируется снаружи за считанные минуты. Запекание в духовке под ароматным сметанно-томатным соусом делает мясо удивительно мягким и румяным, а само блюдо выглядит настолько эффектно, что легко украсит даже воскресный семейный стол.

Как приготовить голубцы "наизнанку"?

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 6

Ингредиенты:

мясная оболочка:

– 500 граммов мясного фарша (свино-говяжьего или куриного);

– 4 столовые ложки круглого или длиннозерного риса;

– 1 репчатая луковица;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;

капустная начинка:

– 450 граммов белокочанной капусты;

– 1 средняя морковь;

– 1 репчатая луковица;

– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки черного перца;

заливка для запекания:

– 2 столовые ложки густой сметаны;

– 3 чайные ложки томатной пасты;

– 50 миллилитров питьевой воды;

– 1 щепотка соли и черного перца;

– 15 граммов свежей зелени укропа или петрушки для подачи.

Приготовление:

Мелко нарежьте 1 луковицу, натрите морковь на большой терке и обжарьте овощи на разогретом масле в течение 5 минут до мягкости. Белокочанную капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и разомните руками до выделения сока, после чего переложите в сковороду к обжаренным овощам, поперчите и тушите на слабом огне около 15 минут до готовности, периодически помешивая. Рис промойте, отварите в подсоленной воде до готовности, откиньте на сито и промойте холодной водой. Смешайте в глубокой миске мясной фарш, охлажденный рис, натертую на большой терке вторую луковицу, соль и черный перец, тщательно перемешайте и разделите массу на 6 одинаковых частей. Каждую порцию фарша раскатайте на листе пергамента в тонкую прямоугольную лепёшку и выложите по центру 1/6 часть тушеной капусты. Поднимая края пергамента, аккуратно соедините края фарша над начинкой и плотно зажмите шов, оставляя торцы открытыми, после чего переложите заготовки в форму для запекания швом вниз. В отдельной миске смешайте сметану, томатную пасту, соль, перец и 50 миллилитров воды до однородности, щедро полейте голубцы полученным соусом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Через 20 минут достаньте форму, полейте верхушки соусом со дна для румяного блеска, верните в духовку допекаться, а перед подачей посыпьте горячее блюдо мелко нарезанной зеленью.

Как сформировать голубцы так, чтобы они не распадались во время запекания

Чтобы мясная оболочка надежно держала форму и не трескалась в духовке, хорошо отбейте фарш о дно миски перед лепкой – это сделает его более вязким и эластичным. Также не стоит класть слишком горячую капустную начинку на сырой фарш: дайте овощам остыть хотя бы 10 минут, а сам шов укладывайте исключительно на дно формы, где он сразу "схватится" под действием высокой температуры.