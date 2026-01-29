Эти гречаники с печенью превзойдут котлеты: бюджетная трапеза на большую семью
- Гречаники с печенью являются бюджетным блюдом, которое может превзойти по вкусу котлеты.
- Это блюдо не требует больших финансовых затрат и подходит для большой семьи.
Гречаники – это отличная возможность приготовить что-то вкусненькое, не заставляя кошелек "худеть". Немножко терпения – и на столе парит замечательное питательное блюдо.
Для опытных хозяек гречаники часто становятся спасением после тяжелого дня. Они легкие в приготовлении, не требуют затрат и нравятся абсолютно всем, рассказывает портал Cookpad.
Как приготовить гречаники с печенью?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов куриной печени;
– полстакана гречневой крупы;
– 2 яйца;
– 2 лука;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 1 зубчик чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Бюджетно и очень вкусно / Фото Pixabay
Приготовление:
- Гречку тщательно промойте, пересыпьте в кастрюлю, залейте холодной водой и варите после закипания около 20 минут. Готовую кашу снимите с огня и дайте остыть.
- Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до румяности.
- Куриную печень зачистите от пленок и прожилок, нарежьте кусочками среднего размера.
- Охлажденную гречку вместе с яйцами, печенью, чесноком и жареным луком пропустите через мясорубку.
- Добавьте соль, молотый черный перец, муку и хорошо вымешайте массу.
- На разогретой сковороде с маслом формируйте оладьи ложкой и жарьте на среднем огне с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки.
Как выбрать свежую куриную печень?
Печень – очень деликатный субпродукт, который портится очень быстро. Именно поэтому к его выбору нужно подходить еще более тщательно, чем к выбору куриного филе, рассказывает Kuchnia.
Прежде всего смотрите на цвет и блеск. Свежая печень должна иметь хороший, глубокий коричневый цвет с бордовым оттенком и обязательно глянцевый блеск. Если видите, что она тусклая, матовая или имеет светло-желтые или сероватые пятна – проходите дальше.
У свежей печени края острые, а структура однородная. Если она выглядит разлезлой, будто каша, то ее точно замораживали и размораживали. После приготовления она будет сухой и невкусной, а это не то что вам нужно.
Если покупаете продукт в упаковке, следите, чтобы в лотке было минимум кровянистой жидкости. Печень – это "продукт одного дня", поэтому готовить ее нужно сразу после покупки.
Какие блюда стоит попробовать?
