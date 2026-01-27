Секрет не в экзотических специях и не в сложных рецептах, сообщает Przyslij przepis. Все держится на базе – основе подливы.

Как приготовить густую подливу?

Классическая подлива опирается на демиглас – концентрированный мясной соус на основе говядины и свинины. Бульон долго уваривают, пока он не уменьшится минимум вдвое, а потом еще раз.

В итоге соус медленно стекает с перевернутой ложки и имеет глубокий, насыщенный вкус. Он является основой для многих вариаций и хорошо хранится в замороженном виде. Желатин, который выделяется из костей, дополнительно сгущает текстуру.

Такая вкуснятина / Фото Unsplash

Если же времени на демиглас нет, стоит воспользоваться более быстрым приемом – деглазированием. После жарки мяса на сковороде остаются подрумяненные остатки. Именно в них сосредоточен основной вкус.

Добавьте немного жидкости – бульон, воду, сливки или вино – доведите до кипения и соскребите дно деревянной или силиконовой лопаткой. Этот процесс занимает всего несколько минут и дает полноценную основу для мясной подливы или других соусов, в том числе и фруктовых.

Часто после этого соус еще уваривают или загущают мукой, но есть более простой подход. Сухой цельнозерновой хлеб можно измельчить до крошки и добавить 2 – 3 столовые ложки в соус.

Во время кипения крошка растворяется и делает подливу более густой и кремовой. По тому же принципу работает мелко натертая морковь – она не только загущает, но и добавляет мягкую сладость.

Как приправить мясную подливу?

Здесь все зависит от вкуса. Самая простая основа – соль, черный перец и перец горошком, пишет Smaki. Хорошо также добавить лавровый лист и душистый перец.

Мясная подлива удачно сочетается со сладкой паприкой, а острая пригодится, если хочется более выразительного характера. Можно экспериментировать – добавлять копченую паприку, травы или порошок карри, особенно если соус готовится к птице.

Горсть сушеных лесных грибов заметно усиливает вкус мясной подливы. Подойдут как ароматные лесные грибы, так и более нежные белые.

