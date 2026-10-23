23 октября, 10:02
Греческий салат с баклажанами и перцами: бюджетный рецепт, который легко приготовить дома
Этот греческий салат с баклажанами и перцами готовят из простых овощей, а весь секрет заключается в правильном запекании, отцеживании и выдержке перед подачей.
Именно поэтому баклажан в средиземноморских блюдах – это не просто привычный овощ, а пример культурного обмена между Ближним Востоком, арабским миром и Европой. Разнообразие вкусовых акцентов в одной тарелке приятно радует даже самых привередливых гурманов.
Как приготовить греческий салат с баклажанами?
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 баклажана;
– 1 красная луковица;
– красный, желтый и зеленый перец;
– винный уксус;
– свежая петрушка;
– оливковое масло;
– соль;
– перец.
Приготовление:
- Сделайте несколько проколов в баклажанах и запеките их при температуре 220 градусов в течение 40 – 50 минут.
- Когда баклажаны немного остынут, снимите кожуру.
- Положите мякоть в дуршлаг на 10 – 15 минут, чтобы удалить лишнюю жидкость.
- Мелко нарежьте баклажаны и переложите в миску.
- Нарежьте лук и перец, добавьте их к баклажанам вместе с оливковым маслом, солью, перцем и петрушкой.
- Перемешайте салат, оставьте его примерно на 30 минут, а перед подачей добавьте еще немного оливкового масла.