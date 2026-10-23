Греческий салат с баклажанами и перцами: бюджетный рецепт, который легко приготовить дома

Этот греческий салат с баклажанами и перцами готовят из простых овощей, а весь секрет заключается в правильном запекании, отцеживании и выдержке перед подачей.

Именно поэтому баклажан в средиземноморских блюдах – это не просто привычный овощ, а пример культурного обмена между Ближним Востоком, арабским миром и Европой. Разнообразие вкусовых акцентов в одной тарелке приятно радует даже самых привередливых гурманов. Как приготовить греческий салат с баклажанами? Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 4 баклажана;

– 1 красная луковица;

– красный, желтый и зеленый перец;

– винный уксус;

– свежая петрушка;

– оливковое масло;

– соль;

– перец. Приготовление: Сделайте несколько проколов в баклажанах и запеките их при температуре 220 градусов в течение 40 – 50 минут. Когда баклажаны немного остынут, снимите кожуру. Положите мякоть в дуршлаг на 10 – 15 минут, чтобы удалить лишнюю жидкость. Мелко нарежьте баклажаны и переложите в миску. Нарежьте лук и перец, добавьте их к баклажанам вместе с оливковым маслом, солью, перцем и петрушкой. Перемешайте салат, оставьте его примерно на 30 минут, а перед подачей добавьте еще немного оливкового масла.