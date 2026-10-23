Новости Вкусно Салаты и закуски Греческий салат с баклажанами и перцами: бюджетный рецепт, который легко приготовить дома
23 октября, 10:02
1

Греческий салат с баклажанами и перцами: бюджетный рецепт, который легко приготовить дома

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот греческий салат с баклажанами и перцами готовят из простых овощей, а весь секрет заключается в правильном запекании, отцеживании и выдержке перед подачей.

Именно поэтому баклажан в средиземноморских блюдах – это не просто привычный овощ, а пример культурного обмена между Ближним Востоком, арабским миром и Европой. Разнообразие вкусовых акцентов в одной тарелке приятно радует даже самых привередливых гурманов.

Как приготовить греческий салат с баклажанами?

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 4 баклажана; 
– 1 красная луковица; 
– красный, желтый и зеленый перец; 
– винный уксус; 
– свежая петрушка; 
– оливковое масло; 
– соль; 
– перец.

Приготовление:

  1. Сделайте несколько проколов в баклажанах и запеките их при температуре 220 градусов в течение 40 – 50 минут.
  2. Когда баклажаны немного остынут, снимите кожуру.
  3. Положите мякоть в дуршлаг на 10 – 15 минут, чтобы удалить лишнюю жидкость.
  4. Мелко нарежьте баклажаны и переложите в миску.
  5. Нарежьте лук и перец, добавьте их к баклажанам вместе с оливковым маслом, солью, перцем и петрушкой.
  6. Перемешайте салат, оставьте его примерно на 30 минут, а перед подачей добавьте еще немного оливкового масла.