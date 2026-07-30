Бабушка добавляла это в кетчуп из кабачков: один ингредиент меняет вкус и консистенцию

Домашний кетчуп из кабачков может быть не менее насыщенным, чем томатный –, если правильно подобрать пропорции и добавить яблочный уксус. Именно он помогает сохранить баланс вкуса и консистенцию заготовки.

Густой домашний кетчуп – отличная идея для заготовки кабачков. Как сделать его нежным и вкусным – рассказывает портал Smakosze.

Почему особенный кетчуп из кабачков?

Кабачок сам по себе имеет мягкий вкус, поэтому легко подстраивается под специи и другие добавки. В кетчупе это работает особенно хорошо: соус получается более нежным, но не пресным.

Именно поэтому домашний вариант часто выбирают в качестве альтернативы классическому томатному соусу. В нем проще контролировать сладость, кислотность и общую густоту.

Зачем добавлять яблочный уксус?

В этом рецепте яблочный уксус выполняет сразу две важные функции. Он придает нужную кислинку и помогает сохранить заготовку на зиму.

В отличие от более резкого уксуса, яблочный не перебивает вкус овощей. Благодаря этому кетчуп остается сбалансированным и более мягким на вкус.

Обратите внимание! Именно в правильном балансе между кабачком, сахаром и уксусом кроется удачная консистенция домашнего кетчупа.

Как готовят этот соус?

Время: около 3–4 часов вместе с настаиванием и варкой

около 3–4 часов вместе с настаиванием и варкой Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма цуккини;

– 0,5 килограмма лука;

– 2 стакана сахара;

– 1 стакан яблочного уксуса 6%;

– 400 граммов томатного пюре или концентрата;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 чайная ложка карри;

– 1 чайная ложка сладкой паприки;

– 0,5 чайной ложки перца.

Приготовление:

Натрите очищенную от семян мякоть кабачка на большой терке, а лук мелко нарежьте. Посолите овощи, хорошо перемешайте и оставьте минимум на 2–3 часа, чтобы они пустили сок. Переложите массу вместе с жидкостью в кастрюлю и варите на слабом огне примерно 20 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте сахар и яблочный уксус, после чего варите еще 15 минут. Влейте томатное пюре, добавьте специи и проварите массу еще 10 минут. Снимите кастрюлю с огня и взбейте соус блендером до однородной консистенции. Разлейте горячий кетчуп по стерилизованным банкам, плотно закрутите и пастеризуйте в горячей воде 15 минут.

Как хранить и с чем подавать?

После правильной пастеризации кетчуп из кабачков может храниться несколько месяцев в прохладном темном месте – например, в кладовой или погребе. Уже открытую банку лучше держать в холодильнике и использовать в течение двух недель.

Такой соус хорошо сочетается с запеченным мясом, колбасками, сырами, блюдами с гриля и домашней пиццей. Его также можно использовать в качестве основы для других соусов или добавлять в макароны.