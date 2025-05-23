В жару лучшего не найдешь: как приготовить холодный чай со специями – он лучше лимонада

Когда на улице жара, утолить жажду хочется чем-то вкусненьким. Не надо сразу покупать газированные напитки, ведь есть куда лучше и полезнее альтернатива.

Холодный чай – это отличное решение в жаркую погоду, а ароматные специи позволят еще и наслаждаться неповторимым вкусом. 24 Канал советует обязательно попробовать этот напиток по рецепту портала "Пательня". Читайте также Секрет не в жарке: как приготовить блины, которые будут тонкими как бумага – проверенный секрет Рецепт холодного чая со специями Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1,5 литра Ингредиенты:

– 4 столовые ложки травяного чая;

– 6 бутонов гвоздики;

– щепотка корицы;

– 1 лимон;

– мед по вкусу. Приготовление: Вскипятите 1,5 литра воды, добавьте чайные листья, ломтики лимона, гвоздику и палочку корицы. Подсластите напиток на свой вкус, накройте крышкой и дайте настояться. Когда напиток остынет, поставьте его в холодильник. Затем процедите. Перед подачей лучше всего добавить к напитку несколько кубиков льда. Приятного аппетита! Только то, что есть в холодильнике: невероятно вкусный салат за 5 минут.