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23 мая, 19:50
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В жару лучшего не найдешь: как приготовить холодный чай со специями – он лучше лимонада

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт холодного чая со специями включает травяной чай, гвоздику, корицу, лимон и мед.
  • Приготовление занимает 10 минут и рассчитано на 1,5 литра напитка.

Когда на улице жара, утолить жажду хочется чем-то вкусненьким. Не надо сразу покупать газированные напитки, ведь есть куда лучше и полезнее альтернатива.

Холодный чай – это отличное решение в жаркую погоду, а ароматные специи позволят еще и наслаждаться неповторимым вкусом. 24 Канал советует обязательно попробовать этот напиток по рецепту портала "Пательня".

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Рецепт холодного чая со специями

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1,5 литра

Ингредиенты:
– 4 столовые ложки травяного чая;
– 6 бутонов гвоздики;
– щепотка корицы;
– 1 лимон;
– мед по вкусу.

Приготовление:

  1. Вскипятите 1,5 литра воды, добавьте чайные листья, ломтики лимона, гвоздику и палочку корицы.
  2. Подсластите напиток на свой вкус, накройте крышкой и дайте настояться.
  3. Когда напиток остынет, поставьте его в холодильник. Затем процедите.
  4. Перед подачей лучше всего добавить к напитку несколько кубиков льда.

Приятного аппетита!

Только то, что есть в холодильнике: невероятно вкусный салат за 5 минут.