23 мая, 19:50
В жару лучшего не найдешь: как приготовить холодный чай со специями – он лучше лимонада
Основні тези
- Рецепт холодного чая со специями включает травяной чай, гвоздику, корицу, лимон и мед.
- Приготовление занимает 10 минут и рассчитано на 1,5 литра напитка.
Когда на улице жара, утолить жажду хочется чем-то вкусненьким. Не надо сразу покупать газированные напитки, ведь есть куда лучше и полезнее альтернатива.
Холодный чай – это отличное решение в жаркую погоду, а ароматные специи позволят еще и наслаждаться неповторимым вкусом. 24 Канал советует обязательно попробовать этот напиток по рецепту портала "Пательня".
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Рецепт холодного чая со специями
- Время: 10 минут
- Порций: 1,5 литра
Ингредиенты:
– 4 столовые ложки травяного чая;
– 6 бутонов гвоздики;
– щепотка корицы;
– 1 лимон;
– мед по вкусу.
Приготовление:
- Вскипятите 1,5 литра воды, добавьте чайные листья, ломтики лимона, гвоздику и палочку корицы.
- Подсластите напиток на свой вкус, накройте крышкой и дайте настояться.
- Когда напиток остынет, поставьте его в холодильник. Затем процедите.
- Перед подачей лучше всего добавить к напитку несколько кубиков льда.
Приятного аппетита!
Только то, что есть в холодильнике: невероятно вкусный салат за 5 минут.