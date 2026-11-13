Это вкуснее любых хот-догов: Кацурин показал безумно вкусный домашний фастфуд
Домашний корн-чиз хот-дог – это совершенно новый уровень привычного перекуса, в котором классическая сосиска в мягкой молочной булочке сочетается с популярной корейской сырно-кукурузной начинкой.
Сладкая кукуруза, растопленная в трех видах сыра, образует густую, сливочную и аппетитно тягучую шапочку, которая идеально уравновешивает дымный вкус подрумяненной на сливочном масле говяжьей сосиски, рассказал Миша Кацурин в своем TikTok.
За свежесть и легкую пикантность в этом блюде отвечает быстрый домашний соус с мелко нарезанными корнишонами и красным луком. Вся сборка занимает около 30 минут, а финальное запекание под пармезаном в горячей духовке делает булочку хрустящей снаружи и невероятно нежной внутри.
Как приготовить корн-доги дома?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 говяжьи сосиски для гриля;
– 4 мягкие молочные булочки для хот-догов;
– 10 миллилитров оливкового масла;
– 10 граммов сливочного масла 82% жирности;
тягучая сырно-кукурузная шапочка:
– 150 граммов консервированной сладкой кукурузы;
– 100 граммов твердой моцареллы;
– 100 граммов плавленого сыра чеддер;
– 20 граммов тертого пармезана;
– 10 граммов сливочного масла;
пикантный соус с корнишонами:
– 50 граммов майонеза;
– 50 граммов томатного кетчупа;
– 50 граммов маринованных корнишонов;
– 40 граммов фиолетового салатного лука;
– 10 граммов дижонской или столовой горчицы.
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Приготовление:
- На поверхности говяжьих сосисок сделайте неглубокие диагональные надрезы, выложите их на разогретую сковороду со смесью оливкового масла и 10 граммов сливочного масла и обжарьте на среднем огне в течение 4–5 минут до появления выраженной румяной корочки.
- Для соуса очень мелко нарежьте ножом маринованные корнишоны и очищенный красный лук, переложите в миску, добавьте майонез, кетчуп и горчицу, после чего тщательно перемешайте до однородности.
- На чистой сковороде растопите 10 граммов сливочного масла, высыпьте консервированную кукурузу, слив жидкость, прогрейте ее 1–2 минуты, а затем добавьте натертую на средней терке моцареллу и нарезанный кусочками чеддер.
- Помешивая на слабом огне, дождитесь, пока сыры полностью расплавятся и объединят кукурузу в тягучую массу.
- Булочки для хот-догов разрежьте вдоль не до конца, смажьте изнутри приготовленным соусом, вложите в каждую горячую сосиску, сверху щедро выложите тягучую сырно-кукурузную смесь и посыпьте тертым пармезаном.
- Переложите готовые хот-доги на противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 5–7 минут, чтобы булочки подсохли, а сырная корочка красиво подрумянилась.
- Подавайте сразу же горячими.