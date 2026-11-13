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13 ноября, 20:09
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Это вкуснее любых хот-догов: Кацурин показал безумно вкусный домашний фастфуд

Лилия Имбировская-Сиваковская

Домашний корн-чиз хот-дог – это совершенно новый уровень привычного перекуса, в котором классическая сосиска в мягкой молочной булочке сочетается с популярной корейской сырно-кукурузной начинкой.

Сладкая кукуруза, растопленная в трех видах сыра, образует густую, сливочную и аппетитно тягучую шапочку, которая идеально уравновешивает дымный вкус подрумяненной на сливочном масле говяжьей сосиски, рассказал Миша Кацурин в своем TikTok.

За свежесть и легкую пикантность в этом блюде отвечает быстрый домашний соус с мелко нарезанными корнишонами и красным луком. Вся сборка занимает около 30 минут, а финальное запекание под пармезаном в горячей духовке делает булочку хрустящей снаружи и невероятно нежной внутри.

Как приготовить корн-доги дома?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 4 говяжьи сосиски для гриля; 
– 4 мягкие молочные булочки для хот-догов; 
– 10 миллилитров оливкового масла; 
– 10 граммов сливочного масла 82% жирности; 
тягучая сырно-кукурузная шапочка: 
– 150 граммов консервированной сладкой кукурузы; 
– 100 граммов твердой моцареллы; 
– 100 граммов плавленого сыра чеддер; 
– 20 граммов тертого пармезана; 
– 10 граммов сливочного масла; 
пикантный соус с корнишонами: 
– 50 граммов майонеза; 
– 50 граммов томатного кетчупа; 
– 50 граммов маринованных корнишонов; 
– 40 граммов фиолетового салатного лука; 
– 10 граммов дижонской или столовой горчицы.

Отличный перекус к посиделкам или сериалу: смотрите видео

Приготовление:

  1. На поверхности говяжьих сосисок сделайте неглубокие диагональные надрезы, выложите их на разогретую сковороду со смесью оливкового масла и 10 граммов сливочного масла и обжарьте на среднем огне в течение 4–5 минут до появления выраженной румяной корочки.
  2. Для соуса очень мелко нарежьте ножом маринованные корнишоны и очищенный красный лук, переложите в миску, добавьте майонез, кетчуп и горчицу, после чего тщательно перемешайте до однородности.
  3. На чистой сковороде растопите 10 граммов сливочного масла, высыпьте консервированную кукурузу, слив жидкость, прогрейте ее 1–2 минуты, а затем добавьте натертую на средней терке моцареллу и нарезанный кусочками чеддер.
  4. Помешивая на слабом огне, дождитесь, пока сыры полностью расплавятся и объединят кукурузу в тягучую массу.
  5. Булочки для хот-догов разрежьте вдоль не до конца, смажьте изнутри приготовленным соусом, вложите в каждую горячую сосиску, сверху щедро выложите тягучую сырно-кукурузную смесь и посыпьте тертым пармезаном.
  6. Переложите готовые хот-доги на противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 5–7 минут, чтобы булочки подсохли, а сырная корочка красиво подрумянилась.
  7. Подавайте сразу же горячими.