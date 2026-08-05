Маринованные огурцы на зиму без уксуса: старинный способ с зеленой заливкой
Маринованные огурцы без уксуса могут получиться удивительно хрустящими, если дать им правильно закваситься в зеленой заливке.
Когда дело доходит до приготовления консервов, лучше руководствоваться рецептами, проверенными годами и опытом сотен хозяек. Тогда результат будет максимально ярким, и беспокоиться об ошибках не придется.
Как замариновать огурцы без уксуса?
- Время: 30 минут
- Порций: 1 трехлитровая банка
Ингредиенты:
– средние огурцы – столько, сколько поместится в банку;
– большие или переросшие огурцы – примерно 1,1–1,2 литра измельченной массы;
– 80 граммов соли;
– 2 больших зубчика чеснока;
– 10 горошин черного перца;
– 1 зонтик укропа с веточкой.
Приготовление:
- Вымойте огурцы, залейте их холодной водой и оставьте примерно на 1 час.
- Перезрелые огурцы натрите на мелкой терке или измельчите в мясорубке или кухонном комбайне. Добавьте соль и хорошо перемешайте.
- На дно чистой банки положите укроп, нарезанный чеснок и черный перец.
- Выложите слой целых огурцов, залейте частью огуречной массы и повторяйте слои, пока банка не заполнится.
- Периодически встряхивайте банку, чтобы заливка равномерно распределилась по всему объему.
- Закройте банку капроновой крышкой и сразу поставьте в погреб или другое прохладное место.
Что важно знать
Огурцы постепенно заквасятся сами. Холодное хранение помогает процессу протекать медленно и равномерно, а зеленая заливка делает вкус более выразительным.
В таких огурцах нет уксуса – только соль, чеснок, укроп, перец и огуречная масса. Именно она запускает молочнокислое брожение, благодаря которому огурцы становятся кисловатыми, ароматными и дольше не портятся.