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5 августа, 18:20
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Маринованные огурцы на зиму без уксуса: старинный способ с зеленой заливкой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Маринованные огурцы без уксуса могут получиться удивительно хрустящими, если дать им правильно закваситься в зеленой заливке.

Когда дело доходит до приготовления консервов, лучше руководствоваться рецептами, проверенными годами и опытом сотен хозяек. Тогда результат будет максимально ярким, и беспокоиться об ошибках не придется.

Как замариновать огурцы без уксуса?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 1 трехлитровая банка

Ингредиенты: 
– средние огурцы – столько, сколько поместится в банку; 
– большие или переросшие огурцы – примерно 1,1–1,2 литра измельченной массы; 
– 80 граммов соли;
– 2 больших зубчика чеснока;
– 10 горошин черного перца;
– 1 зонтик укропа с веточкой.

Приготовление:

  1. Вымойте огурцы, залейте их холодной водой и оставьте примерно на 1 час.
  2. Перезрелые огурцы натрите на мелкой терке или измельчите в мясорубке или кухонном комбайне. Добавьте соль и хорошо перемешайте.
  3. На дно чистой банки положите укроп, нарезанный чеснок и черный перец.
  4. Выложите слой целых огурцов, залейте частью огуречной массы и повторяйте слои, пока банка не заполнится.
  5. Периодически встряхивайте банку, чтобы заливка равномерно распределилась по всему объему.
  6. Закройте банку капроновой крышкой и сразу поставьте в погреб или другое прохладное место.

Что важно знать

Огурцы постепенно заквасятся сами. Холодное хранение помогает процессу протекать медленно и равномерно, а зеленая заливка делает вкус более выразительным.

В таких огурцах нет уксуса – только соль, чеснок, укроп, перец и огуречная масса. Именно она запускает молочнокислое брожение, благодаря которому огурцы становятся кисловатыми, ароматными и дольше не портятся.

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