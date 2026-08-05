Маринованные огурцы на зиму без уксуса: старинный способ с зеленой заливкой

Маринованные огурцы без уксуса могут получиться удивительно хрустящими, если дать им правильно закваситься в зеленой заливке.

Когда дело доходит до приготовления консервов, лучше руководствоваться рецептами, проверенными годами и опытом сотен хозяек. Тогда результат будет максимально ярким, и беспокоиться об ошибках не придется.

Как замариновать огурцы без уксуса?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 1 трехлитровая банка

Ингредиенты:

– средние огурцы – столько, сколько поместится в банку;

– большие или переросшие огурцы – примерно 1,1–1,2 литра измельченной массы;

– 80 граммов соли;

– 2 больших зубчика чеснока;

– 10 горошин черного перца;

– 1 зонтик укропа с веточкой.

Приготовление:

Вымойте огурцы, залейте их холодной водой и оставьте примерно на 1 час. Перезрелые огурцы натрите на мелкой терке или измельчите в мясорубке или кухонном комбайне. Добавьте соль и хорошо перемешайте. На дно чистой банки положите укроп, нарезанный чеснок и черный перец. Выложите слой целых огурцов, залейте частью огуречной массы и повторяйте слои, пока банка не заполнится. Периодически встряхивайте банку, чтобы заливка равномерно распределилась по всему объему. Закройте банку капроновой крышкой и сразу поставьте в погреб или другое прохладное место.

Что важно знать

Огурцы постепенно заквасятся сами. Холодное хранение помогает процессу протекать медленно и равномерно, а зеленая заливка делает вкус более выразительным.

В таких огурцах нет уксуса – только соль, чеснок, укроп, перец и огуречная масса. Именно она запускает молочнокислое брожение, благодаря которому огурцы становятся кисловатыми, ароматными и дольше не портятся.