Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Жоден не розм'якне: перевірений рецепт хрумких маринованих огірків на зиму
14 августа, 17:48
2

Ни один не размякнет: проверенный рецепт хрустящих маринованных огурцов на зиму

Лилия Имбировская-Сиваковская

Хрустящие маринованные огурцы часто зависят не только от самого сорта, но и от того, как именно их подготовили к заготовке. В этом рецепте есть несколько простых шагов, которые помогают сохранить форму, аромат и насыщенный вкус.

Хрустящие огурцы в банке получаются не случайно: все зависит от подготовки, специй и маринада. Главный секрет – в уксусе: он подкисляет среду и помогает заготовке дольше храниться.

Как замариновать хрустящие огурцы?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 1-литровая банка

Ингредиенты: 
– огурцы;
– 3–4 зубчика чеснока;
– 3–4 кружочка моркови;
– 1 веточка укропа;
– 2–3 кусочка укропа;
– 1 кружочек лука;
– 5–6 горошин черного перца;
– 1 лавровый лист;
– 1 столовая ложка соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 5 столовых ложек уксуса.

Приготовление:

  1. Промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2 – 3 часа или на ночь.
  2. На дно стерильной литровой банки положите чеснок, морковь, укроп, хрен, лук и перец.
  3. Плотно наполните банку огурцами, добавляя лавровый лист.
  4. Всыпьте соль и сахар, влейте уксус и залейте все кипятком до самого верха.
  5. Накройте крышкой и стерилизуйте в кастрюле с горячей водой около 5 минут после закипания.
  6. Сразу же герметично закройте банку, несколько раз осторожно покрутите ее, чтобы соль и сахар растворились, и переверните вверх дном.
  7. Оставьте до полного остывания без укутывания.