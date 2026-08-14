Ни один не размякнет: проверенный рецепт хрустящих маринованных огурцов на зиму

Хрустящие маринованные огурцы часто зависят не только от самого сорта, но и от того, как именно их подготовили к заготовке. В этом рецепте есть несколько простых шагов, которые помогают сохранить форму, аромат и насыщенный вкус.

Хрустящие огурцы в банке получаются не случайно: все зависит от подготовки, специй и маринада. Главный секрет – в уксусе: он подкисляет среду и помогает заготовке дольше храниться. Как замариновать хрустящие огурцы? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 1-литровая банка Ингредиенты:

– огурцы;

– 3–4 зубчика чеснока;

– 3–4 кружочка моркови;

– 1 веточка укропа;

– 2–3 кусочка укропа;

– 1 кружочек лука;

– 5–6 горошин черного перца;

– 1 лавровый лист;

– 1 столовая ложка соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 5 столовых ложек уксуса. Приготовление: Промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2 – 3 часа или на ночь. На дно стерильной литровой банки положите чеснок, морковь, укроп, хрен, лук и перец. Плотно наполните банку огурцами, добавляя лавровый лист. Всыпьте соль и сахар, влейте уксус и залейте все кипятком до самого верха. Накройте крышкой и стерилизуйте в кастрюле с горячей водой около 5 минут после закипания. Сразу же герметично закройте банку, несколько раз осторожно покрутите ее, чтобы соль и сахар растворились, и переверните вверх дном. Оставьте до полного остывания без укутывания.