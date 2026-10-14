Винегрет как в ресторане: почему все варят свеклу неправильно и какую заправку лучше всего добавлять

Обычный винегрет слишком часто превращается в унылую однородную розовую массу, в которой овощи плавают в мутном соке и теряют любой индивидуальный вкус. Настоящая ресторанная магия этого блюда заключается в чистоте текстур: каждый кубик должен сохранять безупречную форму, хрустеть и иметь свой собственный четкий цвет.

Добиться такого эффекта помогают несколько основных кулинарных приемов. Свеклу следует запекать, масло должно создать защитную пленку на ингредиентах, а еще – заправка должна превратить продукты в единый сочный ансамбль.

Как приготовить вкусный и красивый винегрет?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

салатная основа:

– 2 свеклы среднего размера;

– 3 картофелины;

– 2 моркови;

– 3 маринованных или соленых огурца;

– 150 граммов квашеной капусты (отжатой);

– 1 луковица;

– 1 столовая ложка растительного масла для свеклы;

маринад для лука:

– 1 чайная ложка уксуса;

– щепотка сахара;

– щепотка соли;

– немного кипятка;

заправка:

– 3–4 столовые ложки ароматного масла;

– 1 чайная ложка яблочного или винного уксуса;

– 1 чайная ложка горчицы (по вкусу);

– 1 чайная ложка сахара;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: