Празднуем День яблочного пирога: рецепт, который вам захочется повторять каждые выходные
- В США сегодня празднуют День яблочного пирога.
- По этому рецепту торт получается не только вкусным, но и ароматным.
Сегодня в Соединенных Штатах празднуют День яблочного пирога. У нас этот десерт также популярен, так почему бы не присоединиться к этой инициативе?
Яблочный пирог – это лакомство, которое уместно всегда и везде. Его вкус ценят все, поэтому это универсальный вариант, когда хочется чего-то сладенького. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту победительницы "МастерШеф" Ангелины Лабурик, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт яблочного пирога
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 100 граммов сливочного масла комнатной температуры;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 1 яйцо;
– 30 граммов миндальной муки или измельченного миндаля 30 граммов миндальной муки;
– 210 граммов муки;
начинка:
– 600 граммов яблок (500 граммов нарезаем);
– 40 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 40 граммов сахара;
– 5 граммов корицы;
– 5 листочков мяты;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 3 столовые ложки воды;
покрытие:
– 1 желток;
– 20 граммов сливок;
– 15 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Масло взбиваем с сахарной пудрой. Добавляем яйцо, миндаль и муку. Замешиваем тесто, обертываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на час.
- Затем раскатываем тесто между пергаментной бумагой. Формируем круг, вырезаем бортики и ставим в холодильник вместе с формой.
- Нарезанные кубиками яблоки перекладываем в сковородку, даем сливочное масло, лимонный сок, два вида сахара и корицу. Жарим несколько минут, затем добавляем разведенный в воде крахмал. Перекладываем начинку в пирог.
- Срезаем лишние бортики и украшаем пирог.
- Смазываем смесью желтка и сливок и запекаем 20 минут при температуре 180 градусов.
- Вынимаем пирог из формы, посыпаем пудрой и запекаем еще 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!
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