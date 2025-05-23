Празднуем День яблочного пирога: рецепт, который вам захочется повторять каждые выходные

Сегодня в Соединенных Штатах празднуют День яблочного пирога. У нас этот десерт также популярен, так почему бы не присоединиться к этой инициативе?

Яблочный пирог – это лакомство, которое уместно всегда и везде. Его вкус ценят все, поэтому это универсальный вариант, когда хочется чего-то сладенького. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту победительницы "МастерШеф" Ангелины Лабурик, которым она поделилась в своем инстаграме. Читайте также Секрет не в жарке: как приготовить блины, которые будут тонкими как бумага – проверенный секрет Рецепт яблочного пирога Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

тесто:

– 100 граммов сливочного масла комнатной температуры;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 1 яйцо;

– 30 граммов миндальной муки или измельченного миндаля 30 граммов миндальной муки;

– 210 граммов муки;

начинка:

– 600 граммов яблок (500 граммов нарезаем);

– 40 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 40 граммов сахара;

– 5 граммов корицы;

– 5 листочков мяты;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 3 столовые ложки воды;

покрытие:

– 1 желток;

– 20 граммов сливок;

– 15 граммов сахарной пудры. Приготовление: Масло взбиваем с сахарной пудрой. Добавляем яйцо, миндаль и муку. Замешиваем тесто, обертываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на час. Затем раскатываем тесто между пергаментной бумагой. Формируем круг, вырезаем бортики и ставим в холодильник вместе с формой. Нарезанные кубиками яблоки перекладываем в сковородку, даем сливочное масло, лимонный сок, два вида сахара и корицу. Жарим несколько минут, затем добавляем разведенный в воде крахмал. Перекладываем начинку в пирог. Срезаем лишние бортики и украшаем пирог. Смазываем смесью желтка и сливок и запекаем 20 минут при температуре 180 градусов. Вынимаем пирог из формы, посыпаем пудрой и запекаем еще 10 – 15 минут. Приятного аппетита! Тот самый вкус детства: как сделать печенье "Каштаны".