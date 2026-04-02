Говядина, свинина или курица: из какого мяса получится самое вкусное барбекю

С приходом весны выезды на природу все чаще становятся привычным явлением. И здесь важно знать, что взять с собой –какие напитки, перекус и, конечно, мясо. С последним не все так просто, ведь стоит понимать, какой вид лучше всего подойдет для жарки на огне.

Чаще всего выбирают между говядиной, свининой и курицей. Каждый вариант имеет свои преимущества, но в то же время требует разного подхода к жарке, температуры и даже времени на решетке, сообщает Niemarnuje.

К теме Не только из свинины: из чего приготовить домашнюю ветчину на праздники

Что лучше выбрать для барбекю: говядину или свинину?

Говядина чаще всего нравится тем, кто ценит выразительный вкус и естественную сочность без большого количества специй. Для гриля обычно выбирают рибай, ти-бон, портерхаус или стриплойн – куски, где есть характерная мраморность, которая при нагревании дает мясу мягкость и насыщенный аромат. Такие стейки не требуют сложного маринада – иногда достаточно соли, перца и правильной температуры.

Особенность говядины в том, что она хорошо реагирует на короткое обжаривание при высоком жаре. Сначала мясо быстро "запечатывают", чтобы удержать сок, а дальше доводят до желаемой степени готовности уже на менее интенсивном огне. Именно поэтому здесь важно не передержать – иначе даже хороший кусок потеряет свою текстуру.

Свинина считается более универсальной. Она легче впитывает маринад. Ее стоит немного дольше томить на углях. Чаще всего для барбекю берут ошеек, ребрышки или вырезку. Особенно популярен именно ошеек, потому что из-за естественной жирности он остается сочным даже на сильном жаре.

Почему иногда стоит выбрать курицу?

Курятина кажется проще в приготовлении, но именно она часто требует более внимательного подхода, пишет Expondo. Из-за меньшего содержания жира ее легко пересушить. Поэтому ее следует очень хорошо замариновать.

Лучший выбор: оливковое масло, лимонный сок, чеснок, травы, иногда добавляют немного горчицы или меда, чтобы мясо лучше держало влагу. В то же время курица – идеальный выбор для тех, кто спешит, ведь быстро маринуется и готовится.

Во время приготовления курицу лучше сначала быстро обжарить, а затем довести до готовности под крышкой или на умеренном жаре. Такой способ позволяет сохранить мягкость и не потерять естественный вкус.

Какой маринад выбрать для мяса?