Только из этих костей бульон получится наваристым и ароматным: что скрывают профессиональные кулинары

Сварить бульон можно из любого мяса или костей. Однако есть один секретный ингредиент, с которым навар получится особенно вкусным и ароматным.

Бульон – замечательная основа для многих блюд и соусов, но не всегда удается получить прозрачный и ароматный навар даже несмотря на соблюдение рецепта. Какую основу выбирают профессиональные кулинары для получения идеального результата – рассказывает портал Przepisy.

Из чего готовят идеальный бульон?

Секрет идеальной базы для супов заключается в выборе массивных костей с остатками мяса и большим количеством хрящевой ткани. Опытные кулинары советуют выбирать говяжьи голени, бедренные части, а также куриные или индюшачьи шейки и каркасы.

Главная ценность таких частей – высокое содержание коллагена, который во время долгого томления трансформируется в желатин. Именно он обеспечивает ту самую приятную плотность и благородную шелковистость готового напитка, которой невозможно достичь, используя "голые" кости без соединительной ткани.

Кроме текстуры, хрящи и мягкие волокна отвечают за формирование богатого вкусового букета, выделяя в жидкость натуральные аминокислоты. Благодаря этому отвар получает естественную сладость и интенсивный аромат.

Еще один важный элемент – костный мозг, который добавляет блюду особой глубины и питательности, одновременно оставляя бульон кристально чистым и золотистым.

Есть один секрет: сначала запечь кости в духовке до золотистого цвета. Это "запечатает" белок и придаст навару более глубокий аромат.

Сколько времени надо варить бульон?

Чтобы получить от основы максимум пользы и вкуса, кости необходимо варить очень медленно, поддерживая едва заметное дрожание воды. Ключевым фактором здесь является время: длительное томление, которое может длиться до 6 часов, позволяет коллагену полностью превратиться в желатин, а всем микроэлементам перейти в отвар, рассказывает Onet.

Именно такая неспешность гарантирует прозрачность и глубину вкуса блюда. Хотя корни, пряности и лавровый лист играют важную роль в создании финального букета, они лишь дополняют и подчеркивают ту фундаментальную базу, которую дают качественные кости.

