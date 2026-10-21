Каждый слой – новый вкус: сытный яичный торт на сковороде из трех разных блинчиков без духовки

Когда классическая яичница или омлет уже надоели, а времени на выпекание в духовке нет, на помощь приходит эффектный закусочный яичный торт. Его "фишка" – в сочетании трех контрастных по текстуре и вкусу яичных блинчиков.

Нежный картофельный слой придает блюду сытность и плотную основу, сладкий перец с зеленью отвечает за свежесть и сочность, а поджаренная колбаса добавляет аппетитный мясной аромат. Такой торт собирается за считанные минуты прямо на столе или на теплой тарелке, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить блинный торт?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

картофельный блин:

– 1 сырой картофель;

– 2 яйца;

– соль по вкусу;

– масло для жарки;

овощной блинчик:

– 1 болгарский перец;

– 2 яйца;

– укроп и петрушка;

– соль по вкусу;

– масло для жарки;

мясной блинчик:

– 150 граммов колбасы или ветчины;

– 2 яйца;

– соль по вкусу;

– масло для жарки;

заготовка и начинка:

– 1 плотный помидор;

– 3 – 4 столовые ложки сметаны;

– 70 граммов твердого сыра;

– зелень для украшения.

Приготовление: