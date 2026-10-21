Каждый слой – новый вкус: сытный яичный торт на сковороде из трех разных блинчиков без духовки
Когда классическая яичница или омлет уже надоели, а времени на выпекание в духовке нет, на помощь приходит эффектный закусочный яичный торт. Его "фишка" – в сочетании трех контрастных по текстуре и вкусу яичных блинчиков.
Нежный картофельный слой придает блюду сытность и плотную основу, сладкий перец с зеленью отвечает за свежесть и сочность, а поджаренная колбаса добавляет аппетитный мясной аромат. Такой торт собирается за считанные минуты прямо на столе или на теплой тарелке, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить блинный торт?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
картофельный блин:
– 1 сырой картофель;
– 2 яйца;
– соль по вкусу;
– масло для жарки;
овощной блинчик:
– 1 болгарский перец;
– 2 яйца;
– укроп и петрушка;
– соль по вкусу;
– масло для жарки;
мясной блинчик:
– 150 граммов колбасы или ветчины;
– 2 яйца;
– соль по вкусу;
– масло для жарки;
заготовка и начинка:
– 1 плотный помидор;
– 3 – 4 столовые ложки сметаны;
– 70 граммов твердого сыра;
– зелень для украшения.
Приготовление:
- Картофель очистите от кожуры, натрите на мелкой или средней терке и слегка отожмите руками, чтобы удалить лишний сок, чтобы омлет не получился водянистым.
- В отдельной миске взбейте яйца с солью, перемешайте с тертым картофелем, выложите смесь на разогретую сковороду с маслом и разровняйте лопаткой по всему дну.
- Жарьте на умеренном огне под крышкой примерно по 3 – 4 минуты с каждой стороны до готовности и появления золотистой корочки, после чего переложите на плоскую тарелку.
- Сладкий перец очистите от семян и нарежьте мелкими аккуратными кубиками, а свежую зелень мелко порубите.
- Взбейте яйца с щепоткой соли, добавьте подготовленный перец и измельченную зелень, хорошо перемешайте вилкой и обжарьте второй блин на смазанной маслом сковороде аналогичным способом до легкой румяности.
- Колбасу нарежьте мелкими кубиками или тонкой соломкой.
- Смешайте ее со взбитыми яйцами, посолите и вылейте на сковороду, сформировав третий мясной блин.
- Обжарьте его с обеих сторон до аппетитной корочки.
- Помидор нарежьте тонкими кружочками, а твердый сыр натрите на мелкой терке.
- Первый картофельный слой смажьте сметаной, выложите кружочки помидора, накройте горячим блинчиком с перцем, снова смажьте сметаной и добавьте помидоры.
- Сверху выложите колбасный блин, смажьте остатками сметаны, щедро посыпьте тертым сыром и измельченной зеленью.
- Оставьте торт на 2 – 3 минуты, чтобы сыр расплавился от тепла слоев, нарежьте порционными треугольниками и подавайте к столу.