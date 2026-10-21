Ніжний картопляний шар дає страві ситність і щільну основу, солодкий перець із зеленню відповідає за свіжість і соковитість, а підсмажена ковбаса додає апетитного м'ясного аромату. Збирається такий торт за лічені хвилини прямо на столі або теплій тарілці, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати млинцевий торт?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

картопляний млинець:

– 1 сира картопля;

– 2 яйця;

– сіль до смаку;

– олія для смаження;

овочевий млинець:

– 1 болгарський перець;

– 2 яйця;

– кріп та петрушка;

– сіль до смаку;

– олія для смаження;

мʼясний млинець:

– 150 грамів ковбаси або шинки;

– 2 яйця;

– сіль до смаку;

– олія для смаження;

збирання та начинка:

– 1 щільний томат;

– 3 – 4 ложки сметани;

– 70 грамів твердого сиру;

– зелень для декору.

Приготування: