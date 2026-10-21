Ніжний картопляний шар дає страві ситність і щільну основу, солодкий перець із зеленню відповідає за свіжість і соковитість, а підсмажена ковбаса додає апетитного м'ясного аромату. Збирається такий торт за лічені хвилини прямо на столі або теплій тарілці, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати млинцевий торт?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
картопляний млинець:
– 1 сира картопля;
– 2 яйця;
– сіль до смаку;
– олія для смаження;
овочевий млинець:
– 1 болгарський перець;
– 2 яйця;
– кріп та петрушка;
– сіль до смаку;
– олія для смаження;
мʼясний млинець:
– 150 грамів ковбаси або шинки;
– 2 яйця;
– сіль до смаку;
– олія для смаження;
збирання та начинка:
– 1 щільний томат;
– 3 – 4 ложки сметани;
– 70 грамів твердого сиру;
– зелень для декору.

Приготування:

  1. Картоплину очистьте від шкірки, натріть на дрібній або середній тертці та злегка відіжміть руками від зайвого соку, щоб омлет не вийшов водянистим.
  2. В окремій піалі збийте яйця з сіллю, перемішайте з тертою картоплею, викладіть суміш на розігріту сковороду з олією та розрівняйте лопаткою по всьому дну.
  3. Смажте на помірному вогні під кришкою приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку до готовності та золотавої скоринки, після чого перекладіть на плоску тарілку.
  4. Солодкий перець очистьте від насіння та наріжте дрібними акуратними кубиками, а свіжу зелень дрібно порубайте.
  5. Збийте яйця з дрібкою солі, додайте підготовлений перець і подрібнену зелень, добре вимішайте виделкою та обсмажте другий млинець на змащеній олією сковороді аналогічним способом до легкої рум'яності.
  6. Ковбасу наріжте маленькими кубиками або тонкою соломкою.
  7. З'єднайте її зі збитими яйцями, посоліть і вилийте на пательню, сформувавши третій м'ясний млинець.
  8. Обсмажте його з обох боків до апетитної скоринки.
  9. Томат наріжте тонкими кружальцями, а твердий сир натріть на дрібній тертці.
  10. Перший картопляний шар змастіть сметаною, викладіть кружальця томата, накрийте гарячим млинцем із перцем і знову змастіть сметаною та додайте томати.
  11. Зверху викладіть ковбасний млинець, змастіть залишками сметани, щедро засипте тертим сиром і подрібненою зеленню.
  12. Залиште торт на 2 – 3 хвилини, щоб сир розтанув від тепла шарів, наріжте порційними трикутниками та подавайте до столу.