Ніжний картопляний шар дає страві ситність і щільну основу, солодкий перець із зеленню відповідає за свіжість і соковитість, а підсмажена ковбаса додає апетитного м'ясного аромату. Збирається такий торт за лічені хвилини прямо на столі або теплій тарілці, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати млинцевий торт?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
картопляний млинець:
– 1 сира картопля;
– 2 яйця;
– сіль до смаку;
– олія для смаження;
овочевий млинець:
– 1 болгарський перець;
– 2 яйця;
– кріп та петрушка;
– сіль до смаку;
– олія для смаження;
мʼясний млинець:
– 150 грамів ковбаси або шинки;
– 2 яйця;
– сіль до смаку;
– олія для смаження;
збирання та начинка:
– 1 щільний томат;
– 3 – 4 ложки сметани;
– 70 грамів твердого сиру;
– зелень для декору.
Приготування:
- Картоплину очистьте від шкірки, натріть на дрібній або середній тертці та злегка відіжміть руками від зайвого соку, щоб омлет не вийшов водянистим.
- В окремій піалі збийте яйця з сіллю, перемішайте з тертою картоплею, викладіть суміш на розігріту сковороду з олією та розрівняйте лопаткою по всьому дну.
- Смажте на помірному вогні під кришкою приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку до готовності та золотавої скоринки, після чого перекладіть на плоску тарілку.
- Солодкий перець очистьте від насіння та наріжте дрібними акуратними кубиками, а свіжу зелень дрібно порубайте.
- Збийте яйця з дрібкою солі, додайте підготовлений перець і подрібнену зелень, добре вимішайте виделкою та обсмажте другий млинець на змащеній олією сковороді аналогічним способом до легкої рум'яності.
- Ковбасу наріжте маленькими кубиками або тонкою соломкою.
- З'єднайте її зі збитими яйцями, посоліть і вилийте на пательню, сформувавши третій м'ясний млинець.
- Обсмажте його з обох боків до апетитної скоринки.
- Томат наріжте тонкими кружальцями, а твердий сир натріть на дрібній тертці.
- Перший картопляний шар змастіть сметаною, викладіть кружальця томата, накрийте гарячим млинцем із перцем і знову змастіть сметаною та додайте томати.
- Зверху викладіть ковбасний млинець, змастіть залишками сметани, щедро засипте тертим сиром і подрібненою зеленню.
- Залиште торт на 2 – 3 хвилини, щоб сир розтанув від тепла шарів, наріжте порційними трикутниками та подавайте до столу.