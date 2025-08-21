Чебуреки – это любимцы масс, но не все знают о похожем на него янтыке. Попробуйте раз – и вы будете готовить его как можно чаще.

По сути, янтык в исполнении такой же как чебурек, но жарить его нужно не во фритюре, а на сухой сковороде. Тесто будет хрустящим, что в сочетании с сочной начинкой на вкус просто божественно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб "Вселенная рецептов". Как приготовить янтык? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 250 миллилитров теплой воды;

– 200 граммов фарша;

– 500 граммов муки;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки масла;

– 100 граммов сыра;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: В теплой воде растворите соль и влейте масло. Важно, чтобы вода была хорошо теплой, но не горячей. В глубокую миску просейте муку, после чего постепенно влейте подготовленную воду с маслом. Замешайте тесто с помощью силиконовой лопатки, пока оно не станет однородным. Тесто должно быть плотным и одновременно эластичным. Переложите его в миску, накройте полотенцем и оставьте отдыхать на 30 минут. Тем временем приготовьте начинку: лук нарежьте мелкими кубиками и хорошо перемешайте с мясным фаршем. Добавьте соль, перец и немного холодной воды, чтобы начинка получилась более сочной. Сыр натрите на крупной терке. Его вид и количество выберите на собственный вкус, хотя чаще всего рекомендуют сулугуни. Поделите тесто на 10 равных частей. Каждую раскатайте в тонкий круглый пласт диаметром примерно 20 сантиметров. На одну половину теста выложите две столовые ложки начинки - сырной или мясной. Накройте второй половиной и хорошо защипните края. Чтобы придать им волнистую форму, используйте тарелку. Жарьте янтыки на сухой сковороде с обеих сторон до румяного оттенка. Перед подачей смажьте сливочным маслом. Приятного аппетита!