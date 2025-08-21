Древний родственник чебурека: как приготовить янтык – подарок миру от крымских татар
- Янтык – это блюдо, похожее на чебурек, но жарится на сухой сковороде.
- Сочная начинка в сочетании с хрустящим тестом создают просто идеальную гармонию.
Чебуреки – это любимцы масс, но не все знают о похожем на него янтыке. Попробуйте раз – и вы будете готовить его как можно чаще.
По сути, янтык в исполнении такой же как чебурек, но жарить его нужно не во фритюре, а на сухой сковороде. Тесто будет хрустящим, что в сочетании с сочной начинкой на вкус просто божественно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб "Вселенная рецептов".
Как приготовить янтык?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 миллилитров теплой воды;
– 200 граммов фарша;
– 500 граммов муки;
– 1 лук;
– 2 столовые ложки масла;
– 100 граммов сыра;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В теплой воде растворите соль и влейте масло. Важно, чтобы вода была хорошо теплой, но не горячей.
- В глубокую миску просейте муку, после чего постепенно влейте подготовленную воду с маслом. Замешайте тесто с помощью силиконовой лопатки, пока оно не станет однородным. Тесто должно быть плотным и одновременно эластичным.
- Переложите его в миску, накройте полотенцем и оставьте отдыхать на 30 минут.
- Тем временем приготовьте начинку: лук нарежьте мелкими кубиками и хорошо перемешайте с мясным фаршем. Добавьте соль, перец и немного холодной воды, чтобы начинка получилась более сочной.
- Сыр натрите на крупной терке. Его вид и количество выберите на собственный вкус, хотя чаще всего рекомендуют сулугуни.
- Поделите тесто на 10 равных частей. Каждую раскатайте в тонкий круглый пласт диаметром примерно 20 сантиметров.
- На одну половину теста выложите две столовые ложки начинки - сырной или мясной. Накройте второй половиной и хорошо защипните края. Чтобы придать им волнистую форму, используйте тарелку.
- Жарьте янтыки на сухой сковороде с обеих сторон до румяного оттенка. Перед подачей смажьте сливочным маслом.
Приятного аппетита!
