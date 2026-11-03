Ніколи не розварюється: як замісити ідеальне заварне тісто для вареників на вершковому маслі

Секрет бездоганних домашніх вареників криється в правильній текстурі тіста. Воно має бути податливим, легко піддаватися тонкому розкачуванню та надійно утримувати начинку під час варіння в окропі.

Главная кулинарная находка этого рецепта – полная замена традиционного растительного масла на качественное сливочное масло в сочетании с горячей водой. Молочные жиры смягчают клейковину, поэтому тесто получается бархатистым, эластичным и не сжимается под скалкой.

Такая основа прекрасно держит зажим даже при минимальной толщине раскатанного пласта и подходит как для сладких ягодных, так и для тяжелых картофельных или мясных начинок.

Как приготовить идеальное тесто для вареников?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов пшеничной муки;

– 300 миллилитров горячей воды; жиры и специи:

– 3 столовые ложки сливочного масла;

– 1 чайная ложка мелкой соли.

Приготовление: