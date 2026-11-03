Ніколи не розварюється: як замісити ідеальне заварне тісто для вареників на вершковому маслі

Головна кулінарна знахідка цього рецепта – повна заміна традиційної рослинної олії на якісне вершкове масло в поєднанні з гарячою водою. Молочні жири пом'якшують клейковину, завдяки чому маса виходить оксамитовою, еластичною та не стягується назад під качалкою.

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Така основа чудово тримає защип навіть при мінімальній товщині розкачаного пласта й підходить як для солодких ягідних, так і для важких картопляних чи м'ясних начинок.

Як зробити ідеальне тісто для вареників?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 300 мілілітрів гарячої води; жири та спеції:

– 3 столові ложки вершкового масла;

– 1 чайна ложка дрібної солі.

Приготування: