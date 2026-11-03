Ніколи не розварюється: як замісити ідеальне заварне тісто для вареників на вершковому маслі

Як зробити ідеальне тісто на вареники / Pixabay
Секрет бездоганних домашніх вареників криється в правильній текстурі тіста. Воно має бути податливим, легко піддаватися тонкому розкачуванню та надійно утримувати начинку під час варіння в окропі.
Головна кулінарна знахідка цього рецепта – повна заміна традиційної рослинної олії на якісне вершкове масло в поєднанні з гарячою водою. Молочні жири пом'якшують клейковину, завдяки чому маса виходить оксамитовою, еластичною та не стягується назад під качалкою.
Така основа чудово тримає защип навіть при мінімальній товщині розкачаного пласта й підходить як для солодких ягідних, так і для важких картопляних чи м'ясних начинок.
Як зробити ідеальне тісто для вареників?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 300 мілілітрів гарячої води; жири та спеції:
– 3 столові ложки вершкового масла;
– 1 чайна ложка дрібної солі.
Приготування:
- Пшеничне борошно просійте через сито у глибоку миску для насичення киснем.
- У невеликій каструлі нагрійте воду до гарячого стану, додайте сіль і вершкове масло, перемішуючи рідину ложкою до повного розчинення жиру.
- Гарячу масляну воду поступово влийте в борошно тонкою цівкою, постійно вимішуючи суміш ложкою, щоб не обпекти руки.
- Коли борошно вбере вологу, а маса злегка охолоне, перейдіть до активного ручного замішування протягом 5 – 7 хвилин до отримання м'якої та гладкої однорідної кулі.
- Загорніть готове тісто в сухий рушник або харчову плівку та залиште за кімнатної температури на 20 – 30 хвилин для набухання клейковини та відпочинку.
- Розділіть тісто на 2 рівні частини, розкачайте кожну на злегка присипаній борошном поверхні в тонкий пласт завтовшки близько 2 міліметрів і виріжте круглі заготовки склянкою.
- У центр кожного кружальця викладіть обрану начинку, щільно з'єднайте краї пальцями та зафіксуйте міцний шов.
- Опускайте вареники порціями в каструлю з киплячою підсоленою водою, куди для надійності можна додати 1 чайну ложку вершкового масла проти злипання, та варіть рівно 3 – 4 хвилини після спливання на поверхню.
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