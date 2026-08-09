Как заготовить кабачки в соусе сацебели: пряная консервация, которую открываешь и не можешь остановиться

Если летние кабачки уже надоели в салатах, икре и привычных заготовках, есть рецепт, после которого банку хочется открывать снова и снова: кабачки в соусе сацебели.

Кабачки в соусе сацебели получаются острыми и сладкими, сочными – такие, что банку хочется открыть еще до зимы. А сам рецепт поможет по-новому использовать летний урожай. Рассказываем, как приготовить кабачки в соусе сацебели по домашнему рецепту, который передается в семье из поколения в поколение.

Почему этот рецепт отличается от привычных закруток

Главную роль здесь играет соус сацебели. Именно он придает кабачкам насыщенный кисло-сладкий вкус с легкой пряностью, а перец, чеснок и специи делают овощи сочными.

Маринад получается настолько удачным, что его часто доедают быстрее, чем сами кабачки. В этой семье такую консервацию готовят каждый год, а одной порции обычно не хватает надолго.

Как приготовить кабачки в соусе сацебели?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 7 баночек по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 3 килограмма кабачков;

– 3 сладких перца;

– 2 острых перца;

– 100 граммов чеснока;

– 1 стакан уксуса;

– 1 стакан растительного масла;

– 1 стакан сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 банка соуса сацебели.

Приготовление:

Кабачки нарежьте небольшими кубиками. Сладкий и острый перец измельчите в блендере до однородной массы. В большую кастрюлю выложите кабачки, добавьте перцевую смесь и натрите чеснок. Влейте уксус и растительное масло, всыпьте сахар и соль, добавьте банку соуса сацебели. Все тщательно перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь и дождитесь закипания. После закипания варите 30 минут, периодически помешивая. Готовые кабачки сразу разложите по стерилизованным банкам и герметично закрутите крышками.

Как стерилизовать банки

По словам автора рецепта, банки стерилизуют в духовке при температуре 140 – 150 градусов в течение 10 – 15 минут. Крышки отдельно проваривают в кипящей воде.

Такой способ удобен, если нужно быстро подготовить несколько банок сразу и не тратить время на стерилизацию над паром.