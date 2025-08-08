Укр Рус
8 августа, 11:22
Ее готовят уже 300 лет: рецепт кочанной каши, которая была гордостью предков

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Качанная каша готовится уже 300 лет и является традиционным блюдом Полтавщины.
  • Над ней нужно хорошо постараться, но результат стоит потраченных усилий.

Если привычные гарниры уже надоели, пора обратиться к истории и традициям. Каша из кочана является тем блюдом, с которым это получится сделать без лишних проблем.

Эту кашу нужно "качать" – отсюда и пошло ее оригинальное название. Она проста в приготовлении и имеет давнюю историю, поэтому 24 Канал предлагает поддержать кулинарное культурное наследие по рецепту Liga.net. 

Как приготовить кукурузную кашу?

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 1 стакан пшена;
– 6 яиц;
– мука;
– 3,5 литра бульона.

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем.
  2. Пшено высыпаем в большую миску. Медленно добавляем яичную смесь и качаем крупу ладонями. Сверху надо немного присыпать пшено мукой.
  3. Раскладываем крупу на доску, чтобы подсохла.
  4. Варим крупу в бульоне на маленьком огне около 2 часов.
  5. Подаем кашу с мясом и овощами.

Приятного аппетита!

