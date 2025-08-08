Если привычные гарниры уже надоели, пора обратиться к истории и традициям. Каша из кочана является тем блюдом, с которым это получится сделать без лишних проблем.

Эту кашу нужно "качать" – отсюда и пошло ее оригинальное название. Она проста в приготовлении и имеет давнюю историю, поэтому 24 Канал предлагает поддержать кулинарное культурное наследие по рецепту Liga.net. Как приготовить кукурузную кашу? Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 стакан пшена;

– 6 яиц;

– мука;

– 3,5 литра бульона. Приготовление: Яйца взбиваем. Пшено высыпаем в большую миску. Медленно добавляем яичную смесь и качаем крупу ладонями. Сверху надо немного присыпать пшено мукой. Раскладываем крупу на доску, чтобы подсохла. Варим крупу в бульоне на маленьком огне около 2 часов. Подаем кашу с мясом и овощами. Приятного аппетита!