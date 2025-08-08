Укр Рус
8 серпня, 11:22
1

Її готують вже 300 років: рецепт качаної каші, яка була гордістю предків

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Качана каша готується вже 300 років і є традиційною стравою Полтавщини.
  • Над нею потрібно добре постаратися, але результат вартує потрачених зусиль. 

Якщо звичні гарніри вже набридли – настав час звернутися до історії та традицій. Качана каша є тією стравою, з якою це вийде зробити без зайвих проблем.

Цю кашу потрібно "качати" – звідси і пішла її оригінальна назва. Вона проста у приготуванні та має давню історію, тож 24 Канал пропонує підтримати кулінарну культурну спадщину за рецептом Liga.net. 

Як приготувати качану кашу? 

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 склянка пшона;
– 6 яєць;
– борошно;
– 3,5 літра бульйону. 

Приготування

  1. Яйця збиваємо.
  2. Пшоно висипаємо у велику миску. Поволі додаємо яєчну суміш та качаємо крупу долонями. Зверху треба трішки присипати пшоно борошном.
  3. Розкладаємо крупу на дошку, щоб підсохла.
  4. Варимо крупу в бульйоні на маленькому вогні близько 2 годин.
  5. Подаємо кашу з мʼясом та овочами. 

Смачного!

