Якщо звичні гарніри вже набридли – настав час звернутися до історії та традицій. Качана каша є тією стравою, з якою це вийде зробити без зайвих проблем.

Цю кашу потрібно "качати" – звідси і пішла її оригінальна назва. Вона проста у приготуванні та має давню історію, тож 24 Канал пропонує підтримати кулінарну культурну спадщину за рецептом Liga.net. Цікаво Вона не просто смачна – вона ідеальна: варимо кукурудзу за геніальним рецептом Пави Як приготувати качану кашу? Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 склянка пшона;

– 6 яєць;

– борошно;

– борошно;

– 3,5 літра бульйону. Приготування: Яйця збиваємо. Пшоно висипаємо у велику миску. Поволі додаємо яєчну суміш та качаємо крупу долонями. Зверху треба трішки присипати пшоно борошном. Розкладаємо крупу на дошку, щоб підсохла. Варимо крупу в бульйоні на маленькому вогні близько 2 годин. Подаємо кашу з мʼясом та овочами. Смачного!