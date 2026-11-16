Как быстро очистить гранат без брызг: два простых способа без красных брызг

Гранат легко превращает кухню в красную пятнистую зону, если просто разрезать его пополам и начать доставать зерна. Гораздо аккуратнее сначала открыть плод по естественным перегородкам.

Для этого найдите верхушку, или "корону", граната и аккуратно срежьте ее. После этого станут видны внутренние камеры. Сделайте неглубокие вертикальные надрезы на кожуре вдоль линий перегородок, рассказывают "Тропики Киевщины".

Как очистить гранат сухим способом?

После надрезов гранат можно осторожно разделить на отдельные секции. Плод разделится по перегородкам, поэтому зерна будет проще отделять. Возьмите одну часть, переверните зернами вниз и слегка постучите по кожуре ложкой.

После такой очистки гранат будет даже вкуснее / Фото Unsplash

Этот способ удобен, когда нужно быстро получить много зерен и не хочется долго перебирать их руками.

Как очистить гранат в воде?

Если главное – избежать брызг, лучше использовать миску с холодной водой. Опустите в нее разрезанные части граната и отделяйте зерна руками прямо под водой. Так сок не будет разлетаться по кухне, а белые перегородки будет легче отделить. После этого воду нужно слить.

В миске останутся чистые зерна, готовые к подаче или добавлению в блюда. Сухой способ подойдет, если важна скорость, а очистка в воде – если хочется оставить кухню максимально чистой.