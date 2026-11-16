Як швидко почистити гранат без бризок: два прості способи без червоних бризок

Для цього знайдіть верхівку, або "корону", граната й акуратно зріжте її. Після цього стануть помітні внутрішні камери. Зробіть неглибокі вертикальні надрізи по шкірці вздовж ліній перегородок, розповідають Тропіки Київщини.

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Як почистити гранат сухим способом?

Після надрізів гранат можна обережно розкрити на окремі секції. Плід розділиться по перегородках, тому зерна буде простіше відділяти. Візьміть одну частину, переверніть зернами вниз і легенько постукуйте по шкірці ложкою.

Після такого очищення гранат навіть краще смакуватиме / Фото Unsplash

Цей спосіб зручний, коли потрібно швидко отримати багато зерен і не хочеться довго перебирати їх руками.

Як почистити гранат у воді?

Якщо головне – уникнути бризок, краще використовувати миску з холодною водою. Опустіть у неї розрізані частини граната й відділяйте зерна руками просто під водою. Так сік не розлітатиметься по кухні, а білі перегородки буде легше відокремити. Після цього воду потрібно злити.

У мисці залишаться чисті зерна, готові для подачі або додавання до страв. Сухий спосіб підійде, якщо важлива швидкість, а очищення у воді – якщо хочеться залишити кухню максимально чистою.