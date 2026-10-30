Почему рыба пахнет болотом и как это исправить: эффективный метод замачивания

Часто при приготовлении рыбы хозяек отпугивает неприятный запах. Но достаточно знать всего один секрет –, и эта проблема исчезнет навсегда!

Чаще всего виновата не сама рыба, а вода, в которой она жила: именно там и образуется геосмин – соединение, придающее тот самый запах тины. Из-за этого даже свежий улов может иметь неприятный привкус, если рыба происходит из водоема с "цветением" воды, пишет PMC.

Что делать с рыбой перед приготовлением?

Перед замачиванием рыбу нужно хорошо подготовить. Ее очищают, потрошат, удаляют жабры и темную пленку внутри брюшка – именно там часто остается больше всего запаха.

Далее рыбу кладут в холодный раствор из воды, соли и уксуса или лимонного сока. Такой способ помогает убрать посторонний запах и не испортить текстуру мяса.

Время: 30 – 40 минут, для большой рыбы – примерно до 1 часа

30 – 40 минут, для большой рыбы – примерно до 1 часа Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 литр холодной воды;

– 2 столовые ложки каменной соли;

– 1 столовая ложка 9% уксуса или лимонного сока.

Подготовка рыбы:

Очистите рыбу, выпотрошите ее, удалите жабры и темную пленку внутри брюшка. Приготовьте холодный раствор из воды, соли и уксуса или лимонного сока. Положите подготовленную рыбу в раствор на 30 – 40 минут. Если рыба большая, например сом, оставьте ее в растворе примерно на час. При необходимости сделайте по бокам несколько неглубоких надрезов, чтобы раствор лучше проник в мясо. После замачивания промойте рыбу чистой водой и вытрите насухо бумажным полотенцем.

Такой способ не требует специальных средств и помогает убрать запах ила, сохранив естественный вкус рыбы.