Почему рыба пахнет болотом и как это исправить: эффективный метод замачивания
Часто при приготовлении рыбы хозяек отпугивает неприятный запах. Но достаточно знать всего один секрет –, и эта проблема исчезнет навсегда!
Чаще всего виновата не сама рыба, а вода, в которой она жила: именно там и образуется геосмин – соединение, придающее тот самый запах тины. Из-за этого даже свежий улов может иметь неприятный привкус, если рыба происходит из водоема с "цветением" воды, пишет PMC.
Что делать с рыбой перед приготовлением?
Перед замачиванием рыбу нужно хорошо подготовить. Ее очищают, потрошат, удаляют жабры и темную пленку внутри брюшка – именно там часто остается больше всего запаха.
Далее рыбу кладут в холодный раствор из воды, соли и уксуса или лимонного сока. Такой способ помогает убрать посторонний запах и не испортить текстуру мяса.
- Время: 30 – 40 минут, для большой рыбы – примерно до 1 часа
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 литр холодной воды;
– 2 столовые ложки каменной соли;
– 1 столовая ложка 9% уксуса или лимонного сока.
Подготовка рыбы:
- Очистите рыбу, выпотрошите ее, удалите жабры и темную пленку внутри брюшка.
- Приготовьте холодный раствор из воды, соли и уксуса или лимонного сока.
- Положите подготовленную рыбу в раствор на 30 – 40 минут.
- Если рыба большая, например сом, оставьте ее в растворе примерно на час.
- При необходимости сделайте по бокам несколько неглубоких надрезов, чтобы раствор лучше проник в мясо.
- После замачивания промойте рыбу чистой водой и вытрите насухо бумажным полотенцем.
Такой способ не требует специальных средств и помогает убрать запах ила, сохранив естественный вкус рыбы.