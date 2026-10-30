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Чому риба пахне болотом і як це виправити: дієвий метод замочування

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Як замочувати рибу перед приготуванням

Як замочувати рибу перед приготуванням / Pixabay

Часто від приготування риби господинь відлякує неприємний запах. Але варто знати лише один секрет – і ця проблема зникне назавжди!

Найчастіше винна не сама риба, а вода, у якій вона жила: саме там і з’являється геосмін – сполука, що дає той самий запах твані. Через це навіть свіжий улов може мати неприємний присмак, якщо риба походить із водойми з "цвітінням" води, пише PMC.

 
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Що робити з рибою перед приготуванням?

Перед замочуванням рибу треба добре підготувати. Її очищають, випатрають, прибирають зябра та видаляють темну плівку всередині черевця – саме там часто лишається найбільше запаху.

Далі рибу кладуть у холодний розчин із води, солі та оцту або лимонного соку. Такий спосіб допомагає прибрати сторонній запах і не зіпсувати текстуру м’яса.

  • Час: 30 – 40 хвилин, для великої риби – приблизно до 1 години
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 літр холодної води;
– 2 столові ложки кам’яної солі;
– 1 столова ложка 9% оцту або лимонного соку.

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Підготовка риби:

  1. Очистіть рибу, випатрайте її, приберіть зябра та темну плівку всередині черевця.
  2. Приготуйте холодний розчин із води, солі та оцту або лимонного соку.
  3. Покладіть підготовлену рибу в розчин на 30 – 40 хвилин.
  4. Якщо риба велика, наприклад сом, залиште її в розчині приблизно на годину.
  5. За потреби зробіть на боках кілька неглибоких надрізів, щоб розчин краще проник у м’ясо.
  6. Після замочування промийте рибу чистою водою і витріть насухо паперовим рушником.

Такий спосіб не вимагає спеціальних засобів і допомагає прибрати запах мулу, зберігши природний смак риби.

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