Гора картофеля на деруны за 1 минуту: 2 проверенных способа измельчения без обычной терки

Приготовление домашних румяных оладушек часто откладывают только из-за одного утомительного этапа: необходимости вручную натирать килограммы сырого картофеля на колючей копеечной терке. Этот процесс отнимает немало сил, грозит повреждением кожи на пальцах и неизбежно приводит к тому, что натертая масса быстро темнеет и сереет прямо в миске от контакта с кислородом.

Современная кухонная техника позволяет полностью избавиться от монотонного ручного труда и приготовить основу для всей семьи менее чем за 2 минуты. Главное правило механического измельчения заключается в одновременной загрузке лука вместе с сырыми клубнями: сернистые соединения и органические кислоты репчатого лука мгновенно блокируют окисление ферментов картофеля, сохраняя готовую смесь светлой, золотистой и аппетитной.

Измельчение в чаше блендера

Очищенный картофель промойте холодной водой и нарежьте кубиками размером примерно 2 – 3 сантиметра. В чашу стационарного измельчителя с острыми ножами выложите подготовленные кусочки картофеля и добавьте 1 очищенную луковицу, разрезанную на 4 части.

Включайте прибор короткими импульсами по 3 – 5 секунд на высокой скорости, делая паузы и слегка встряхивая чашу. Такой импульсный режим позволяет добиться классической мелкозернистой текстуры, как на традиционной колючей терке, не превращая овощи в жидкую водянистую кашу.

Для получения идеальной массы достаточно всего 30 – 40 секунд работы ножей.

Гору оладушек можно пожарить очень быстро / Фото ProMenu

Использование мясорубки

Мясорубка остается самым надежным инструментом для быстрой переработки сразу нескольких килограммов овощей. Для оладушек устанавливают решетку с самыми мелкими отверстиями диаметром 3 – 4 миллиметра или специальную барабанную насадку-терку, если она есть в комплекте. Картофель и лук нарезают продольными ломтиками, которые свободно проходят в загрузочное отверстие, и чередуют кусочки во время перекручивания.

В результате получается очень нежная, пластичная и однородная масса, благодаря которой деруны жарятся равномерно и приобретают бархатистую текстуру внутри.

Избавление от лишней влаги для прочной формы

Независимо от выбранного прибора, механическое измельчение высвобождает гораздо больше клеточного сока, чем ручное натирание.

Чтобы оладьи не растекались на горячей сковороде и не требовали добавления избыточного количества муки, измельченную массу перекладывают на мелкое сито или чистый кусок марли и дают стечь свободной жидкости в течение 2 – 3 минут. Слейте прозрачный темный сок из миски, стоявшей под ситом, а крахмальный осадок белого цвета на дне верните обратно в картофельную массу. После этого вбейте яйцо, всыпьте соль, перемешайте и сразу же приступайте к выкладыванию порций в разогретое масло.