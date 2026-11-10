Гора картоплі на деруни за 1 хвилину: 2 перевірені способи подрібнення без звичайної тертки

Сучасна кухонна техніка дозволяє повністю позбутися монотонної ручної праці та підготувати основу для всієї родини менш ніж за 2 хвилини. Головне правило механічного подрібнення полягає в одночасному закладанні цибулі разом із сирими бульбами: сірчані сполуки та органічні кислоти ріпчастої цибулі миттєво блокують окиснення ферментів картоплі, зберігаючи готову суміш світлою, золотавою та апетитною.

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Подрібнення в чаші блендера

Очищену картоплю промийте холодною водою та наріжте кубиками розміром приблизно 2 – 3 сантиметри. У чашу стаціонарного подрібнювача з гострими ножами викладіть підготовлені шматочки картоплі та додайте 1 очищену цибулю, розрізану на 4 частини.

Вмикайте прилад короткими імпульсами по 3 – 5 секунд на високій швидкості, роблячи паузи та злегка струшуючи чашу. Такий імпульсний режим дозволяє досягти класичної дрібнозернистої текстури, як на традиційній колючій тертці, не перетворюючи овочі на рідку водянисту жижу.

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Для отримання ідеальної маси достатньо всього 30 – 40 секунд роботи ножів.

Гору дерунів можна насмажити дуже швидко / Фото ProMenu

Використання м'ясорубки

М'ясорубка залишається найбільш надійним інструментом для швидкої переробки відразу кількох кілограмів овочів. Для дерунів встановлюють решітку з найдрібнішими отворами діаметром 3 – 4 міліметри або спеціальну барабанну насадку-тертку, якщо вона є в комплекті. Картоплю та цибулю нарізають подовжніми скибочками, які вільно проходять у завантажувальний отвір, і чергують шматочки під час перекручування.

На виході виходить дуже ніжна, пластична та однорідна основа, завдяки якій деруни смажаться рівномірно та набувають оксамитової текстури всередині.

Звільнення від зайвої вологи для міцної форми

Незалежно від обраного приладу, механічне подрібнення вивільняє набагато більше клітинного соку, ніж ручне натирання.

Щоб деруни не розповзалися на гарячій сковороді та не вимагали додавання надмірної кількості борошна, подрібнену масу перекладають на дрібне сито або чистий марлевий відріз і дають стекти вільній рідині протягом 2 – 3 хвилин. Злийте прозорий темний сік із миски, що стояла під ситом, а крохмальний осад білого кольору на дні поверніть назад до картопляної маси. Після цього вбийте яйце, всипте сіль, перемішайте та одразу починайте викладати порціями у розігріту олію.