Подделка или окислительный брак: как на самом деле распознать поддельное оливковое масло Extra Virgin

Две бутылки оливкового масла на полке магазина могут иметь одинаково привлекательный дизайн и высокую цену, однако их содержимое зачастую кардинально отличается.

Под премиальной маркировкой "Extra Virgin" покупателям часто продают либо дешевую смесь с добавлением подсолнечного или рапсового масла, либо законный, но нейтральное рафинированное масло из выжимок, либо старый окисленный продукт, который за годы хранения на свету полностью утратил свой натуральный вкус.

Популярный миф о том, что настоящее масло можно определить в домашних условиях путем охлаждения в холодильнике, давно опровергнут лабораторными испытаниями. Даже при температуре ниже 5 градусов через 2 – 3 суток масло может вообще не затвердеть, поскольку доля природных восков сильно варьируется в зависимости от сорта плодов и погодных условий, а испорченное старое масло Extra Virgin загустевает точно так же, как и свежее.

Учимся выбирать качественное оливковое масло / Фото Pixabay

Единственным надежным домашним способом остается классическая дегустация. Достаточно налить 1 столовую ложку масла в небольшую рюмку, прикрыть ладонью, согреть теплом рук в течение 1 минуты, вдохнуть аромат и сделать короткий глоток, втягивая воздух сквозь зубы.

Настоящее свежее масло высшей категории пахнет скошенной зеленой травой или свежими фруктами, имеет выраженную горчинку на языке и ощутимо щекочет в горле. Ощущение першения сигнализирует о высоком качестве раннего отжима, тогда как запахи сырого погреба, плесени, уксуса или старого воска являются явным признаком брака.

Чтобы свести к минимуму риск приобретения подделки еще у полки, выбирайте продукт исключительно в таре из темно-зеленого стекла или жестяных банках, которые защищают содержимое от фотоокисления. На этикетке должна присутствовать прямая надпись Extra Virgin с пометкой о механическом отжиме при температуре ниже 27 градусов, четкое название страны происхождения плодов и конкретный год сбора урожая, с момента которого должно пройти не более 15 месяцев, ведь стандартный срок годности указывает лишь дату розлива в бутылку.