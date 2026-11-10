Підробка чи окиснений брак: як насправді розпізнати фальшиву оливкову олію Extra Virgin

Під преміальним маркуванням Extra Virgin покупцям часто продають або дешеву суміш із додаванням соняшникової чи ріпакової олії, або законну, але нейтральну рафіновану олію з вичавок, або старий окиснений продукт, який за роки зберігання на світлі повністю втратив свій натуральний смак.

Adv

Популярний міф про те, що справжню олію можна визначити в домашніх умовах шляхом охолодження в холодильнику, лабораторні випробування давно спростували. Навіть при температурі нижче 5 градусів через 2 – 3 доби олія може взагалі не затвердіти, оскільки частка природних восків сильно змінюється від сорту плодів і погодних умов, а зіпсована стара Extra Virgin гусне точно так само, як свіжа.

Вчимося обирати якісну оливкову олію / Фото Pixabay

Єдиним надійним домашнім інструментом залишається класична дегустація. Достатньо налити 1 столову ложку олії в невелику чарку, прикрити долонею, зігріти теплом рук протягом 1 хвилини, вдихнути запах і зробити короткий ковток, втягуючи повітря крізь зуби.

Реклама

Справжня свіжа олія найвищої категорії пахне скошеною зеленою травою або свіжими фруктами, має виразну гіркуватість на язиці та відчутно дере в горлі. Відчуття першіння сигналізує про високу якість раннього віджиму, тоді як запахи сирого льоху, цвілі, оцту чи старого воску є прямим браком.

Щоб мінімізувати ризик придбання фальсифікату ще біля полиці, обирайте продукт виключно в тарі з темно-зеленого скла або жерстяних банках, які захищають вміст від фотоокиснення. На етикетці має бути присутній прямий напис Extra Virgin із позначкою механічного віджиму при температурі нижче 27 градусів, чітка назва країни походження плодів і конкретний рік збирання врожаю, від якого має пройти не більше 15 місяців, адже стандартний термін придатності вказує лише дату розливу в пляшку.