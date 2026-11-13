Не дайте себя обмануть: 4 простых признака натуральной квашеной капусты, а не салата с уксусом

Далеко не вся капуста на прилавках супермаркетов и рынков прошла настоящую естественную ферментацию. Часто производители ускоряют процесс и заливают нарезку обычным маринадом с уксусом и сахаром, выдавая ее за традиционную квашеную капусту.

Распознать подделку еще до покупки несложно, если внимательно присмотреться к жидкости в банке, цвету самой нарезки и краткому списку ингредиентов. Главный признак натуральной ферментации – состояние рассола.

У настоящей квашеной капусты жидкость всегда немного мутная, светло-соломенного оттенка, поскольку в ней действовали молочнокислые бактерии. Кристально прозрачный рассол в сочетании с резким уксусным запахом сразу свидетельствует о том, что перед вами маринованный продукт быстрого приготовления.

Состав, цвет и хруст

Если покупаете фасованную капусту в пластиковом ведре или пакете, обязательно переверните упаковку и прочитайте этикетку. В классическом рецепте всего 2 основных ингредиента – белокочанная капуста и каменная соль, к которым иногда добавляют морковь, лавровый лист, клюкву или семена тмина. Наличие уксуса, лимонной кислоты или консервантов означает, что кислинка имеет искусственное происхождение, а не возникла в процессе естественного заквашивания.

Как выбрать квашеную капусту / Фото Pixabay

Качественная квашеная капуста имеет приятный светло-кремовый или нежно-желтоватый цвет, упругую структуру и отчетливый хруст на зубах. Любые серые, бурые или розовые пятна на кусочках, чрезмерное количество густой пены, затхлый запах или алкогольные нотки в аромате прямо указывают на нарушение температурного режима хранения.

Покупая продукт на развес из бочки, обращайте внимание на чистоту тары и прохладу в торговом помещении, а в магазине никогда не берите вздутые или поврежденные пакеты. Сразу после вскрытия магазинной упаковки переложите капусту вместе с рассолом в чистую стеклянную банку под крышку и поставьте в холодильник, чтобы сохранить ее свежесть и хрустящую текстуру.