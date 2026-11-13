Не дайте себе обманути: 4 прості ознаки натуральної квашеної капусти, а не салату з оцтом

Викрити підміну ще до покупки нескладно, якщо уважно придивитися до рідини у банці, кольору самої нарізки та короткого списку інгредієнтів. Головний індикатор натуральної ферментації – стан розсолу.

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У справжньої квашеної капусти рідина завжди трохи каламутна, світло-солом'яного відтінку, оскільки в ній працювали молочнокислі бактерії. Кришталево прозорий розсіл у поєднанні з різким оцтовим запахом одразу свідчить про те, що перед вами маринований продукт швидкого приготування.

Склад, колір і хрускіт

Якщо купуєте фасовану капусту у пластиковому відрі чи пакеті, обов'язково переверніть упаковку й прочитайте етикетку. У класичному рецепті є лише 2 базові компоненти – білокачанна капуста та кам'яна сіль, до яких інколи додають моркву, лаврове листя, журавлину або насіння кмину. Наявність оцту, лимонної кислоти чи консервантів означає, що кислинка має штучне походження, а не виникла під час природного заквашування.

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Як обрати квашену капусту / Фото Pixabay

Якісна квашена капуста має приємний світло-кремовий або ніжно-жовтуватий колір, пружну структуру та виразний хрускіт на зубах. Будь-які сірі, бурі або рожеві плями на смужках, надмірна кількість густої піни, затхлий запах чи алкогольні нотки в ароматі прямо вказують на порушення температурного режиму зберігання.

Купуючи продукт на вагу з бочки, звертайте увагу на чистоту тари та прохолоду в торговому місці, а в магазині ніколи не беріть роздуті чи пошкоджені пакети. Одразу після відкриття магазинної упаковки перекладіть капусту разом із розсолом у чисту скляну банку під кришку та поставте в холодильник, щоб зберегти її свіжість і хрустку текстуру.