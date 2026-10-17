Долежит до весны без ростков и гнили: как правильно хранить поздний картофель

Главная ошибка многих хозяев – опускать выкопанные клубни в подвал сразу с огорода. Свежему картофелю нужен так называемый лечебный карантин.

Опытные хозяева рассыпают ее тонким слоем в сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении на 10 – 14 дней. За это время кожура становится более грубой, мелкие царапины от лопаты затягиваются, а скрытые болезни, такие как фитофтороз или сухая гниль, проявляются на поверхности в виде темных пятен. Ни в коем случае не мойте картофель водой перед длительным хранением: влага смывает естественный защитный слой микрофлоры и провоцирует вспышку бактериальной гнили.

Строгая сортировка

После карантина урожай тщательно перебирают вручную, безжалостно отбраковывая все подозрительное. Клубни с порезами, следами проволочника, зеленью или мягкими боками откладывают для скорейшего употребления. На длительное зимнее хранение откладывают только идеально целые экземпляры среднего размера: они хранятся значительно лучше и дольше, чем гигантские картофелины с пустотами внутри.

В погребе клубни лучше всего раскладывать по деревянным ящикам со щелями для вентиляции или в засиях слоем не выше одного метра, приподнятым над земляным полом на пятнадцать сантиметров.

Картофель пролежит до весны / Фото Pixabay

Температурный баланс

Идеальный микроклимат для позднего картофеля – это температура от 2 до 4 градусов тепла и влажность воздуха около 85%. Если в подвале станет теплее 5 градусов, клубни воспримут это как сигнал к весеннему пробуждению и начнут бурно пускать ростки, теряя сочность и витамины. Если же температура опустится ниже двух градусов, в картофеле запустится процесс распада крахмала на простые сахара: он станет сладковатым на вкус, а при нуле начнет необратимо подмерзать.

Чтобы верхний слой клубней не намокал от конденсата, капающего с потолка, закрома сверху накрывают мешковиной или выкладывают один слой столовой свеклы. Она прекрасно впитывает лишнюю влагу и от этого только дольше остается твердой.