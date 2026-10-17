Досвідчені господарі розсипають її тонким шаром у сухому, темному та добре провітрюваному приміщенні на 10 – 14 днів. За цей час шкірка грубшає, дрібні подряпини від лопати затягуються, а приховані хвороби на кшталт фітофторозу чи сухої гнилі проявляються на поверхні темними плямами. У жодному разі не мийте картоплю водою перед тривалим зберіганням: волога змиває природний захисний шар мікрофлори й провокує спалах бактеріальної гнилі.

Жорстке сортування

Після карантину врожай ретельно перебирають вручну, безжально відкидаючи все підозріле. Бульби з порізами, слідами дротяника, зеленню чи м'якими боками відкладають для якнайшвидшого вживання. На тривале зимове зберігання закладають лише ідеально цілі екземпляри середнього розміру: вони лежать значно краще та довше, ніж гігантські картоплини з порожнечами всередині.

У погребі бульби найкраще розкладати по дерев'яних ящиках із щілинами для вентиляції або в засіки шаром не вище одного метра, підняті над земляною підлогою на п'ятнадцять сантиметрів.

Картопля пролежить до весни / Фото Pixabay

Температурний баланс

Ідеальний мікроклімат для пізньої картоплі – це температура від 2 до 4 градусів тепла та вологість повітря близько 85%. Якщо в підвалі стане тепліше 5 градусів, бульби сприймуть це як сигнал до весняного пробудження й почнуть бурхливо випускати паростки, втрачаючи соковитість і вітаміни. Якщо ж температура впаде нижче двох градусів, у картоплі запуститься процес розпаду крохмалю на прості цукри: вона стане солодкуватою на смак, а при нулі почне незворотно підмерзати.

Щоб верхній шар бульб не мокнув від конденсату, що капає зі стелі, засіки зверху накривають мішковиною або викладають один шар столового буряка. Він чудово вбирає зайву вологу й від цього лише довше залишається твердим.