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26 октября, 10:30
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Почему крутой кипяток портит вкус шиповника: простые правила заваривания в термосе и консервации

Лилия Имбировская-Сиваковская

Шиповник – настоящий рекордсмен по содержанию аскорбиновой кислоты, ведь ее здесь в десятки раз больше, чем в лимонах или черной смородине. Однако витамин С чрезвычайно капризен: бурное кипячение в открытой посуде мгновенно разрушает его львиную долю.

Чтобы напиток получился не просто вкусным, но и полезным, важно соблюдать температурный баланс. Мягкое настаивание в термосе позволяет извлечь из сухих ягод максимум пользы без перегрева, а медленное вываривание сока с сахаром превращает плоды в густой натуральный сироп, который прекрасно хранится всю зиму.

Согревающий витаминный чай-отвар в термосе

Этот способ сочетает в себе пользу классического отвара и простоту заваривания чая. Благодаря термосу ягоды медленно отдают сладость и микроэлементы горячей воде, но не варятся.

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1 литр

Ингредиенты: 
– 3 столовые ложки сухих ягод шиповника; 
– 1 литр горячей воды (температурой около 80 – 85 градусов); – 1 палочка корицы; 
– 3 ломтика свежего имбиря; 
– мед или лимонный сок для подачи.

Приготовление:

  1. Сухие ягоды шиповника переберите, промойте прохладной водой и слегка раздавите в ступке или плоской стороной широкого ножа. Это поможет воде быстрее проникнуть к мякоти сквозь твердую кожицу.
  2. Колбу термоса ополосните кипятком для прогрева. Переложите в термос подготовленные ягоды, добавьте палочку корицы и тонкие пластинки имбиря.
  3. Вскипятите воду и дайте ей постоять в чайнике пять-семь минут, чтобы температура снизилась с кипящей до умеренно горячей.
  4. Залейте ягоды водой, плотно закрутите крышку термоса и оставьте настаиваться не менее чем на 6–8 часов (лучше всего – на ночь).
  5. Готовый настой обязательно процедите в чашки через мелкое сито или несколько слоев марли, чтобы задержать мелкие колючие ворсинки, содержащиеся внутри плодов.
  6. Подавайте напиток теплым, добавляя мед и дольку свежего лимона непосредственно в чашку перед употреблением.

Напиток, о котором стоит знать каждому / Фото Pixabay

Густой домашний сироп

Натуральный аналог известного аптечного средства. Такой сироп удобно добавлять по несколько ложек в утренний чай, поливать им сырники, блины или разбавлять минеральной водой как полезный морс.

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 500 граммов свежих или замороженных ягод шиповника; 
– 500 миллилитров воды; 
– 400 граммов сахара; 
– 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока.

Приготовление:

  1. Ягоды свежего или размороженного шиповника тщательно вымойте, удалите сухие плодоножки и хвостики.
  2. Измельчите ягоды в блендере на пульсирующем режиме или пропустите через мясорубку с большой решеткой, чтобы грубо измельчить мякоть.
  3. Переложите ягодную массу в эмалированную кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь.
  4. Доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите примерно десять минут.
  5. Снимите с плиты и дайте настояться под крышкой полчаса.
  6. Тщательно процедите полученный отвар через марлю, сложенную в четыре слоя, максимально отжимая весь сок из жмыха руками.
  7. Очищенный концентрированный сок верните в кастрюлю, всыпьте сахар и влейте лимонный сок.
  8. Постоянно помешивая лопаткой, прогревайте на слабом огне до полного растворения сахарных кристаллов.
  9. Проварите сироп на медленном кипении еще около пяти минут до умеренного загустения.
  10. Горячий сироп перелейте в сухие стерилизованные стеклянные бутылки или банки небольшого объема и плотно закупорьте крышками.
  11. После полного остывания храните витаминный концентрат в темном прохладном месте или на полке холодильника.