Сохранят лесной аромат на два года: проверенные секреты сушки и восстановления белых грибов

Сушеные белые грибы – это настоящее кулинарное сокровище и незаменимая основа для традиционных праздничных блюд: густой рождественской грибной похлебки, наваристого борща "с ушками", пикантных подливок и начинок для вареников. Они почти не занимают места в шкафу, а их насыщенный лесной аромат в разы сильнее, чем у свежих грибов.

Однако сохранить их светлыми, ароматными и упругими удается не всегда. Несколько типичных ошибок на начальном этапе могут превратить ценный лесной урожай в потемневшую и резиновую массу, сообщает 24 Канал.

Как правильно подготовить и сушить белые грибы

Главный секрет удачной сушки белых грибов заключается в полном отказе от воды, ведь их губчатая структура мгновенно впитывает лишнюю влагу, из-за чего кусочки темнеют, могут закиснуть и будут сушиться бесконечно долго. Вместо мытья воспользуйтесь сухой кулинарной щеткой, салфеткой или лезвием ножа, чтобы аккуратно очистить грибы от лесного песка, сухого мха и хвоинок.

Для заготовки подходят только крепкие, абсолютно здоровые боровики без малейших червоточин: шляпки и ножки нарезают аккуратными пластинками толщиной 3 – 5 миллиметров для равномерного обезвоживания, тогда как совсем крошечные грибочки можно оставить целыми.

Секреты хранения белых грибов на зиму / Фото Pixabay

Сушить пластинки удобнее всего в электросушилке при температуре 50 – 55 градусов или в духовке, не нагревая ее выше 50 – 60 градусов и обязательно оставляя дверцу слегка приоткрытой на несколько сантиметров для свободного выхода пара. Подойдет и классический проверенный метод – нанизать грибы на нитку и развесить на сухом, теплом и хорошо проветриваемом чердаке.

Готовность легко определить на ощупь: качественно высушенный ломтик становится практически невесомым, сохраняет легкую упругость, под ощутимым давлением ломается с характерным сухим треском, но не рассыпается в пыль и не имеет подгоревших темных краев.

Как правильно хранить запас

Дайте высушенным грибам полностью остыть на воздухе, чтобы внутри не образовался конденсат. Лучше всего пересыпать их в сухие стеклянные банки с плотными герметичными крышками или сложить в чистые мешочки из натурального хлопка или льна.

Храните запасы в темном, абсолютно сухом и прохладном месте подальше от продуктов с сильным запахом (специй, чая или кофе), поскольку сухие грибы быстро впитывают посторонние запахи. В таких условиях они спокойно хранятся от 1 до 2 лет.

Секрет восстановления и золотой настой

Перед приготовлением грибы сначала быстро ополосните холодной водой, чтобы удалить остатки пыли, а затем залейте слегка теплой или прохладной водой на 40 – 60 минут (если кусочки толстые – оставьте на 2 – 3 часа). Они набухнут, расправятся и обретут нежную структуру свежего лесного гриба.

Важная хитрость: никогда не выливайте воду, в которой замачивались грибы. Она приобретает глубокий коньячный оттенок и насыщенный аромат. Осторожно процедите эту жидкость через мелкое сито или марлю, чтобы отсеять песчинки, и используйте в качестве бульона для супов, соусов или ризотто – блюдо приобретет насыщенный ресторанный вкус.