Проте зберегти їх світлими, духмяними та пружними вдається не завжди. Кілька типових помилок на старті можуть перетворити цінний лісовий урожай на потемнілу й гумову масу, розповідає 24 Канал.
Як правильно підготувати і сушити білі гриби
Головний секрет вдалого сушіння білих грибів починається з повної відмови від води, адже їхня губчаста структура миттєво вбирає зайву вологу, через що шматочки темніють, можуть закиснути й сушитимуться нескінченно довго. Замість миття озбройтеся сухою кулінарною щіточкою, серветкою чи лезом ножа, щоб обережно зчистити лісовий пісок, сухий мох і хвоїнки.
Для заготівлі підходять лише міцні, абсолютно здорові боровики без найменших червоточин: капелюшки та ніжки нарізають акуратними пластинками завтовшки 3 – 5 міліметрів для рівномірного зневоднення, тоді як зовсім крихітні грибочки можна залишити цілими.
Секрети зберігання білих грибів на зиму / Фото Pixabay
Сушити пластинки найзручніше в електросушарці за температури 50 – 55 градусів або в духовці, не розігріваючи її понад 50 – 60 градусів і обов'язково залишаючи дверцята злегка прочиненими на кілька сантиметрів для вільного виходу пари. Підійде й класичний перевірений метод – нанизати гриби на нитку та розвісити на сухому, теплому й добре провітрюваному горищі.
Фінальну готовність легко визначити на дотик: якісно висушена скибочка стає практично неваговою, зберігає легку пружність, під відчутним тиском ламається з характерним сухим тріском, але не розсипається на порох і не має підпалених темних країв.
Як правильно зберігати запас
Дайте висушеним грибам повністю охолонути на повітрі, щоб усередині не утворився конденсат. Найкраще пересипати їх у сухі скляні банки зі щільними герметичними кришками або скласти в чисті торбинки з натуральної бавовни чи льону.
Зберігайте запаси в темному, абсолютно сухому й прохолодному місці подалі від продуктів із сильним запахом (спецій, чаю чи кави), оскільки сухі гриби швидко вбирають чужі пахощі. За таких умов вони спокійно стоять від 1 до 2 років.
Секрет відновлення та золотий настій
Перед приготуванням гриби спочатку швидко обполосніть холодною водою від залишків пилу, а потім залийте ледь теплою або прохолодною водою на 40 – 60 хвилин (якщо шматочки товсті – залиште на 2 – 3 години). Вони набрякнуть, розправляться та повернуть ніжну структуру свіжого лісового гриба.
Важлива хитрість: ніколи не виливайте воду, в якій мокли гриби. Вона набуває глибокого коньячного відтінку та концентрованого аромату. Обережно процідіть цю рідину крізь дрібне сито або марлю, щоб відсіяти піщинки, і використовуйте як бульйон для супів, соусів чи ризото – страва отримає насичений ресторанний смак.