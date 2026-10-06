Такие помидоры лучше оставить на полке: "красные флажки" при покупке

Помидоры в магазине могут казаться идеальными на вид, но несколько мелких признаков быстро выдают невкусный или испорченный плод.

Помидор, который на вид кажется нормальным, может уже начать портиться внутри. Именно поэтому перед покупкой стоит оценить не только цвет, но и несколько простых признаков. 24 Канал рассказывает, на что обратить внимание, чтобы не принести домой водянистый или испорченный плод.

Какие пятна и повреждения должны насторожить?

Прежде всего посмотрите на кожицу. На ней не должно быть вмятин, пятен или других повреждений. Если на плоде есть большие пятна, места повреждения впали или стали мягкими, а под помидором скопилась жидкость, такой вариант лучше обойти стороной. Это может свидетельствовать о начале гниения.

Помидоры относятся к мягким плодам, поэтому плесень и бактерии могут проникать внутрь глубже, чем кажется на первый взгляд. Так же не стоит брать плоды с надрезами или царапинами: из-за них продукт быстрее портится.

Полезные советы по выбору помидоров / Фото Pixabay

Как понять, созрел ли помидор?

Свежий спелый помидор должен казаться тяжелым для своего размера и немного прогибаться, если его слегка сжать. Если плод слишком мягкий и легко деформируется, он уже перезрел. А если он совсем твердый и не поддается нажатию, то вряд ли будет сочным и ароматным.

В спелом помидоре больше сока, поэтому он кажется более плотным, а легкая упругость подсказывает, что мякоть уже созрела, но еще не потеряла структуру.

Почему стоит понюхать помидор?

Еще один полезный тест – аромат. Спелые помидоры должны иметь землистый, слегка сладковатый запах. Если плод совсем не пахнет, он, вероятно, будет водянистым и не слишком насыщенным на вкус. Неприятный или странный запах – тоже повод отложить такой помидор в сторону.

Эксперты также напоминают, что большинство магазинных помидоров выращивают в первую очередь ради прочной кожицы и длительного хранения, а не ради ярко выраженного аромата. Летом шанс найти по-настоящему вкусный плод выше, ведь сезонные помидоры чаще созревают естественным путем.