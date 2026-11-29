Утреннее приготовление завтрака часто отнимает драгоценные минуты, однако с гречневой кашей этот процесс можно сократить буквально до 2 минут подготовки с вечера.

Обычную коричневую крупу вовсе не обязательно ставить на плиту или тратить на нее газ и электроэнергию – достаточно залить зерна холодной питьевой водой в банке и поставить на ночь в холодильник.

К утру гречка впитает влагу, станет мягкой, рассыпчатой и полностью готовой к употреблению как в холодном виде, так и после быстрого подогрева.

Как приготовить "ленивую" гречку?

Время : 5 минут (плюс 8 часов на настаивание в холодильнике)

: 5 минут (плюс 8 часов на настаивание в холодильнике) Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов коричневой гречневой крупы (примерно 1/2 стакана);

– 200 миллилитров холодной питьевой воды (1 стакан);

– 1 щепотка соли (по желанию, для соленого варианта);

для подачи:

– 15 граммов сливочного масла (или мед, ягоды или орехи для сладкого завтрака).

Приготовление: