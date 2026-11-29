Залили водой – завтрак готов: секрет "ленивой" гречки, как из печи
Утреннее приготовление завтрака часто отнимает драгоценные минуты, однако с гречневой кашей этот процесс можно сократить буквально до 2 минут подготовки с вечера.
Обычную коричневую крупу вовсе не обязательно ставить на плиту или тратить на нее газ и электроэнергию – достаточно залить зерна холодной питьевой водой в банке и поставить на ночь в холодильник.
К утру гречка впитает влагу, станет мягкой, рассыпчатой и полностью готовой к употреблению как в холодном виде, так и после быстрого подогрева.
Как приготовить "ленивую" гречку?
- Время: 5 минут (плюс 8 часов на настаивание в холодильнике)
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов коричневой гречневой крупы (примерно 1/2 стакана);
– 200 миллилитров холодной питьевой воды (1 стакан);
– 1 щепотка соли (по желанию, для соленого варианта);
для подачи:
– 15 граммов сливочного масла (или мед, ягоды или орехи для сладкого завтрака).
Приготовление:
- Вечером переберите коричневую гречневую крупу, удалив случайные темные зерна или мусор, и тщательно промойте под прохладной водой до прозрачности.
- Для этого способа подходит именно обычная обжаренная коричневая гречка: на производстве ее еще до очистки от шелухи пропаривают и высушивают, поэтому крупа фактически уже прошла первичную термическую обработку и легко размягчается без кипячения, в отличие от сырой зеленой.
- Пересыпьте промытую крупу в стеклянную банку или контейнер с запасом объема, поскольку за ночь зерна увеличатся почти вдвое.
- Залейте гречку холодной очищенной питьевой водой в пропорции 1 к 2, по желанию добавьте щепотку соли, если планируете завтрак со сливочным маслом, или оставьте без соли для сладкого варианта.
- Плотно закройте банку крышкой и обязательно поставьте на ночь в холодильник – при комнатной температуре залитая водой крупа может закиснуть.
- Утром проверьте консистенцию зерен: гречка должна впитать почти всю жидкость, стать мягкой, но сохранить легкую приятную упругость без хруста, а если на дне осталось немного лишней влаги, просто слейте ее.
- Готовую кашу можно есть сразу в холодном виде с медом, орехами или ягодами или переложить в тарелку с кусочком сливочного масла и прогреть 1 – 2 минуты в микроволновой печи или на сковороде.