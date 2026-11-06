Ни капли уксуса или лимона: какой сок придаст борщу рубиновый цвет

Приготовление идеального прозрачного красного борща, который традиционно подают в чашках к пирожкам или крокетам, часто становится настоящим испытанием из-за потери цвета. Во время длительной варки пигменты свеклы тускнеют, приобретая бурый или рыжеватый оттенок.

Большинство кулинаров пытаются стабилизировать цвет обычным уксусом или лимонным соком, однако эти ингредиенты часто перебивают нежный овощной аромат резкой технической кислотой. Гораздо более изысканным и эффективным решением является использование натурального сока черной смородины прямого отжима без добавления сахара.

Эта ягода от природы насыщена антоцианами – мощными природными красителями темно-фиолетовой гаммы, которые мгновенно возвращают бульону глубокую рубиновую прозрачность, отмечает Pysznosci. Помимо визуальной насыщенности, смородиновый сок придает бульону благородную ягодную кислинку и легкую терпкость, превращая обычное первое блюдо в настоящий шедевр.

Как приготовить борщ с соком?

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

Овощная основа:

– 1 килограмм свеклы;

– 1500 миллилитров овощного бульона;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

Пряности и специи:

– 2 лавровых листа;

– 4 зерна душистого перца;

– 5 горошин черного перца;

– 1 чайная ложка сушеного майорана;

– половина чайной ложки каменной соли;

– 1 щепотка черного молотого перца;

Финальный акцент:

– 250 миллилитров сока черной смородины без сахара.

Как придать борщу цвет / Фото unsplash

Приготовление: